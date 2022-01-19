За минулу добу на Тернопільщині від COVID-19 вакцинували 1 485 осіб

1 485 осіб щепили від COVID-19 на Тернопільщині за вчора. Про це розповіла регіональна координаторка вакцинації Марія Павельєва.

За її словами, першою дозою за минулу добу щепили 541 особу, другою дозою – 814, бустерною – 130 людей. Всього з початку вакцинації в Тернопільській області щепили 706 129 осіб.

По Україні 85 177 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 30 201 людина, другу дозу – 36 744 людини, додаткову дозу отримали 614 людей, бустерну дозу – 17 618 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щепили 15 053 125 людей, з них отримали першу дозу – 15 053 123 людини, отримали дві дози – 14 343 487 людей, отримали додаткову дозу – 10 687 людей, бустерну дозу – 131 178 людей. Загалом провели 29 538 475 щеплень.

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