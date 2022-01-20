На Закарпатті за добу виявили майже 500 випадків COVID-19

482 нові випадки COVID-19 виявили на Закарпатті за минулу добу, 19 січня. Такі дані повідомили на сайті Закарпатської ОДА. За добу 118 пацієнтів одужали, 5 людей з діагнозом COVID-19 померли.

Загалом в області з початку пандемії виявили 91 563 випадок COVID-19. 84 384 пацієнти подолали хворобу, 2 500 — померли.

"Відсоток завантаженості ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підозрілим/підтвердженим випадком COVID-19, – 35 %", — йдеться у повідомленні.

Усього за час пандемії в Україні захворіли 3 799 382 людини, 3 567 336 — одужали, 98 843 людей — померли.

Що відомо:

Понад 18 тисяч хворих на коронавірус виявлено в Україні за останню добу. Це найбільше з листопада;

Щепитися бустерною дозою можна в центрах вакцинації в Ужгороді;

Наприкінці січня у "Дії" можна буде згенерувати новий COVID-сертифікат про бустерне щеплення — МОЗ.

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