Посадовця одеського порту судитимуть через збитки в понад 2 млн грн

Посадовця Одеського морського торговельного порту звинувачують у службовій недбалості та спричиненні бюджету України збитків в понад два мільйони гривень. Обвинувачення проти нього направили до суду. Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції Одеської області.

За версією поліції, чоловік надав підприємцю в оренду склад для зберігання вантажу та звільнив його від оплати. Таким чином, до бюджету не надійшло понад 2,3 млн грн, а на рахунок порту понад 900 тис.

Чоловіку оголосили підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України, а обвинувальний акт направили до суду. Якщо його провину доведуть, то фігуранту загрожує позбавлення волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого, повідомили правоохоронці.

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