Суд Дніпра виніс вирок у справі мешканця Одеси, якого обвинувачують у командуванні ворожим угрупованням. У суді обвинуваченого визнали винним у порушенні ч. 1 ст. 258-3 ККУ "Участь у терористичній групі чи терористичній організації", повідомляють на сайті СБУ.

"Чоловік забезпечував особисту охорону ватажків ОРДЛО та їхніх російських "кураторів". Супроводжував переміщення військової техніки ворожих угруповань для участі у бойових діях проти сил антитерористичної операції", – йдеться у повідомленні СБУ.

Чоловіка затримали майже п'ять років тому у 2017, коли той заїжджав в Україну з Росії. У СБУ Сумщини зазначають, що обвинувачений – одесит, який ще у 2014 добровільно приєднався до бойовиків так званої "ДНР". Там він спершу керував розвідкою, а потім став командиром.

Як повідомляють в Офісі Генпрокурора, обвинувачений у суді свою провину визнав частково. Сказав, що дійсно 2,5 роки служив у "ДНР", але участі у діяльності терористичної організації не брав.

За порушення ч. 1 ст. 258-3 ККУ в Україні призначене покарання: 8-15 років за ґратами з конфіскацією майна або без такої. Протягом 30 днів обвинувачений може подати апеляцію, якщо цього не станеться рішення суду набрати чинності.