Вбивство в Лощинівці: суд відмовив ромам в отриманні матеріальної компенсації

Одеський окружний суд відхилив позивні вимоги мешканців ромської національності села Лощинівка, що на Одещині. Таке рішення ухвалила суддя Марія Аракелян 6 грудня 2021 року. Повну ухвалу опублікували 8 грудня. Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень.

Згідно з даними у реєстрі, позов до суду подали семеро місцевих мешканців. Вони просили суд визнати протиправною бездіяльність Головного управління Національної поліції в Одеській області, визнати протиправними дії Лощинівського сільського голови Ізмаїльського району Віктора Паскалова, який на зборах жителів Лощинівки заявляв про те, що представники ромської національності вчиняють злочини у селі і їх необхідно виселити.

Також люди просили суд стягнути з Головного управління Національної поліції в Одеській області та Лощинівського сільського голови Ізмаїльського району гроші на відшкодування завданої моральної шкоди по 100 000 грн на користь кожного позивача, загальна сума моральної шкоди становить 700 000 грн.

За результатами розгляду справи, суддя Одеського окружного адміністративного суду прийняла рішення щодо відсутності підстав для визнання представників ГУНП в Одеській області та Лощинівського сільського голови. Як наслідок, підстав для стягнення моральної компенсації відсутні.

Оскаржити рішення суду можна протягом 30 днів з моменту його вступу у законну силу.

Нагадаємо, позов до суду люди подали через ромські погроми 27 серпня 2016 року, після вбивства Ангеліни Моїсеєнко. Тоді в селі відбулися масові заворушення, оскільки підозрюваний Михайло Чеботар – наполовину ром. Обурені вбивством дитини, понад 150 місцевих розгромили декілька будинків, де жили ромські сім'ї, а один з них спалили. Натовп ламав паркани, кидав каміння у вікна та двері будинків, руйнував стіни. Оскільки роми вчасно покинули село, травмованих не було. Для контролювання ситуації в Лощинівку направили десятьох поліцейських. Жодного протоколу того вечора вони не склали та нікого не затримали.

Що відомо

Влітку 2016 року на пустирі в селі Лощинівка місцеві знайшли труп 8-річної Ангеліни Моїсеєнко. Дівчину зґвалтували та вбили.

Того ж дня поліція затримала сусіда та друга сім'ї – 20-річного Михайла Чеботаря, у якого виявили знаряддя вбивства. Оскільки чоловік наполовину ромської національності, мешканці села зруйнували декілька будинків нацменшин та змусили їх покинути село.

27 серпня, чоловіку повідомили про підозру у скоєнні умисного вбивства. Через два дні Ізмаїльський районний суд відправив фігуранта справи на два місяці до СІЗО.

Михайла Чеботаря обвинувачують за двома статтями – зґвалтування та умисне вбивство малолітньої дитини. Санкції передбачають від 15 років тюрми до довічного позбавлення волі.

З кінця 2017 року справу щодо вбивства Ангеліни Моїсеєнко розглядають в Одесі. З Ізмаїлу її перенесли, оскільки у сторони захисту Чеботаря були сумніви в неупередженості місцевого суду. На додачу у двох ізмаїльських суддів закінчились повноваження, що унеможливило там формування необхідної колегії. Справу передали спочатку до Київського районного суду, згодом до Малиновського, тепер її розглядають у Приморському.

Захист Чеботаря з початку процесу наполягав на поверненні обвинувального акту, оскільки "підозра не обґрунтована, надані прокурором докази не точні та повною мірою не підтверджують причетність Михайла до скоєного злочину, а зміст містить невмотивовані висновки, зроблені на припущеннях". Більш того, за версією адвокатів, чоловік на час смерті дівчинки має алібі, яке доводить його невинуватість. Також захисники наполягають, що у справі є докази, які доводять причетність до вбивства іншої людини — вітчима дівчинки.

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