На Тернопільщині за добу COVID-19 виявили у 1144 осіб

У 1144 жителів Тернопільщини підтвердили COVID-19 за минулу добу. Про це повідомила директорка обласного центру контролю хвороб Оксана Чайчук.

За її словами, вчора від коронавірусу померли 6 жителів області. Одужання підтвердили у 174 осіб. Медики провели 2 487 досліджень методом ПЛР за минулу добу.

Географія поширення нових випадків:

Кременецький район (84 осіб): Борсуківська сільська ОТГ – 4, Вишнівецька селищна ОТГ – 17, Кременецька міська ОТГ – 18, Лановецька міська ОТГ – 25, Лопушненська сільська ОТГ – 3, Почаївська міська ОТГ – 12, Шумська міська ОТГ – 5.

Тернопільський район (593 особи): Байковецька сільська ОТГ – 4, Бережанська міська ОТГ – 40, Білецька сільська ОТГ – 6, Великоберезовицька селищна ОТГ – 51, Великобірківська селищна ОТГ – 6, Великогаївська сільська ОТГ – 4, Залозецька селищна ОТГ – 1, Збаразька міська ОТГ – 53, Зборівська міська ОТГ – 15, Козівська селищна ОТГ – 48, Козлівська селищна ОТГ – 8, Нараївська сільська ОТГ – 8, Озернянська сільська ОТГ – 1, Підволочиська селищна ОТГ – 17, Підгаєцька міська ОТГ – 47, Підгороднянська сільська ОТГ – 2, Саранчуківська сільська ОТГ – 2, Скалатська міська ОТГ – 29, Теребовлянська міська ОТГ – 11, Тернопільська міська ОТГ – 240.

Чортківський район (467 осіб): Білобожницька сільська ОТГ – 12, Більче-Золотецька сільська ОТГ – 11, Борщівська міська ОТГ – 24, Бучацька міська ОТГ – 47, Васильковецька сільська ОТГ – 15, Гримайлівська селищна ОТГ – 7, Гусятинська селищна ОТГ – 47, Заводська селищна ОТГ – 2, Заліщицька міська ОТГ – 48, Золотопотіцька селищна ОТГ – 13, Іване-Пустенська сільська ОТГ – 12, Колиндянська сільська ОТГ – 1, Копичинецька міська ОТГ – 31, Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 3, Монастириська міська ОТГ – 39, Нагірянська сільська ОТГ – 10, Скала-Подільська селищна ОТГ – 6, Товстенська селищна ОТГ – 13, Трибухівська сільська ОТГ – 24, Хоростківська міська ОТГ – 31, Чортківська міська ОТГ – 71.

Загалом від початку пандемії на COVID-19 в області захворіла 113 021 особа, з них 105 845 вже видужали та 2 188 людей померли.

Що відомо