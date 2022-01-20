Курс валют. Гривня стабілізувалася

У четвер, 20 січня, Національний банк встановив курс долара щодо гривні на рівні 28,4 UAH/USD. Таким чином долар припинив своє дорожчання, водночас євро здешевшав.

Відповідні дані оприлюднені на сайті регулятора.

Євро вперше за останні тижні продемонстрував зниження вартості стосовно гривні — на 15 копійок у порівнянні з учора. Відтак основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

28,4 гривні за долар;

32,2 гривні за євро.

Станом на 19 січня офіційний курс гривні щодо долара становив 28,41 UAH/USD, щодо євро — 32,34 UAH/EUR.

Міжбанк закрив учора свої торги, відтак у банківських установах купують один долар за 28, 29 грн, а продають — 28,31 грн. За один євро банк дасть вам 32, 09 грн, а продасть за 32, 11 грн.

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