Погода в Україні: на Заході сніг — в решті областей без опадів

В Україні, 20 січня, за прогнозом Укргідрометцентру, у західних та північних областях буде мокрий сніг та температура повітря близько 0° — в решті областей без опадів температура повітря коливатиметься у межах від 4°до -4°. Вранці та вдень у західних областях пориви вітру 15-20 м/с.

У північних областях, за прогнозами синоптиків, вдень температура буде 0° до 3° тепла. Хмарно, очікуються опади у вигляді мокрого снігу, вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с.

На заході країни вдень сніжитиме. Вдень температура коливатиметься від -1° морозу до 2° тепла, а вітер південно-західний, 7-12/с. Вдень у Карпатах та на Закарпатті значний сніг, хуртовини (I рівень небезпечності, жовтий).

У центральних областях вдень, за прогнозами синоптиків, буде переважно хмарно з проясненнями, опадів не передбачається. Вдень температура становитиме 2°...-3°. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

У південних областях і у Криму вдень прогнозують хмарне небо з подеякими проясненнями, без істотних опадів. Стовпчик термометра коливатиметься в межах 3°...5° тепла. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

У східних областях вдень, за прогнозами синоптиків, без істотних опадів. До обіду температура повітря становитиме переважно -2° до -5° морозу, вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Що відомо

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