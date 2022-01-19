Морозно та без опадів. Погода в Україні

В Україні, 19 січня, за прогнозом Укргідрометцентру, буде хмарно з проясненнями та без опадів — переважно по всій території країни морози до -7°. На високогір'ях Закарпатської та Івано-Франкiвської областей зберігається значна сніголавинна небезпека.

Сьогодні у більшості областей України переважатиме похмура та суха погода, прогнозують, що стовпчики термометра по країні коливатимуться в межах +2°...-7°.

У північних областях, за прогнозами синоптиків, вдень температура буде -2° до -7°. Хмарно з проясненнями, вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с. На дорогах місцями ожеледиця.

На заході країни вдень сухо та переважно без опадів. Вдень температура коливатиметься від -1° морозу до 2° тепла, а вітер південно-західний, 7-12/с. У зв'язку зі снігопадами та хуртовинами 19 січня на високогір'ях Закарпатської та Івано-Франкiвської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

У центральних областях вдень, за прогнозами синоптиків, буде переважно хмарно з проясненнями, опадів не передбачається. Вдень температура становитиме 2°...-1°. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

У південних областях і у Криму вдень прогнозують хмарне небо з подеякими проясненнями, без істотних опадів. Стовпчик термометра коливатиметься в межах 2°...-2°. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. У Запоріжжі вночі очікується снігопад.

У східних областях вдень, за прогнозами синоптиків, без істотних опадів. До обіду температура повітря становитиме переважно 0° до -2° морозу, вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Що відомо

В Україні 18 січня були сильні пориви вітру 15-20 м/с — оголошено І рівень небезпечності, жовтий. По всій країні, окрім півдня падав сніг, температура повітря коливалася у межах від 0° до -4.

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