logo logo
Побили вікна у будинку депутатки у Ромнах на Сумщині
Регіони

Побили вікна у будинку депутатки у Ромнах на Сумщині

Юлія Марковська
·
·
Побили вікна у будинку депутатки у Ромнах на Сумщині Фото Людмили Колєснік

19 січня невідомі розбили вікна в будинку депутатки Роменської міської ради Людмили Колєснік. Вона членкиня партії «Слуга народу». Про це повідомив голова Роменської районної державної адміністрації Денис Ващенко.

Сама Людмила Колєснік пов`язує подію зі своєю політичною діяльністю. Про це вона зайвила на власній сторінці у соцмережі.

За попередніми висновками вікно розбили пострілом зі зброї. На місці події працювали представники Нацполіції Сумщини.

Читайте також:

  • У Ромнах на Сумщині стався вибух у приватному будинку
  • Біля Кролевця на Сумщині сталася смертельна аварія
  • На 9,5 років засудили юнака з Сумщини за замах на зґвалтування

Читайте Суспільне у Telegram

Долучайтесь до спільноти у Viber

Категорії
РозслідуванняПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди