Побили вікна у будинку депутатки у Ромнах на Сумщині

19 січня невідомі розбили вікна в будинку депутатки Роменської міської ради Людмили Колєснік. Вона — членкиня партії «Слуга народу». Про це повідомив голова Роменської районної державної адміністрації Денис Ващенко.
Сама Людмила Колєснік пов`язує подію зі своєю політичною діяльністю. Про це вона зайвила на власній сторінці у соцмережі.
За попередніми висновками вікно розбили пострілом зі зброї. На місці події працювали представники Нацполіції Сумщини.
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