На 9,5 років засудили юнака з Сумщини за замах на зґвалтування

20-річного юнака засудили до 9,5 років за замах на зґвалтування школярки. Прокурор Кролевецького відділу Конотопської окружної прокуратури у суді довів вину юнака. Про це повідомила Сумська обласна прокуратура.

За доказами прокурора 29 березня 2021 року в Кролевці обвинувачений ввечері напав на 15-річну дівчину. Вона одна поверталася додому. Юнак повалив дівчину на землю та спробував стягнути зі школярки джинси. Старшокласниця пручалася та кричала. Її крики про допомогу почула жінка, яка проходила неподалік. Нападник злякався та втік.

Хлопця затримали співробітники поліції через декілька годин після нападу. Виявилось, що він житель одного із сіл Конотопського району. Раніше неодноразово судимий за вчинення злочинів майнового характеру і нещодавно звільнився з місць позбавлення волі. На вирок суду обвинувачений чекав за гратами.

У засуджного є 30 днів, аби оскаржити рішення суду та подати апеляцію.