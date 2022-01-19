До -15ºС вночі. На Львівщині прогнозують мороз та хуртовини

До кінця тижня синоптики прогнозують на Львівщині сніг, місцями хуртовини, а стовпчики термометра опустяться вночі до -15ºС. Про це повідомили на Facebook-сторінці Львівського гідрометцентру.

20 січня синоптики прогнозують хмарну погоду із проясненнями. Вночі без істотних опадів, вранці та вдень сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 9 – 14 м/с, вранці та вдень пориви 15 – 20 м/с, місцями хуртовини. Температура вночі 3 – 8° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла. Також через хуртовини у горах на Львівщині буде сніголавинна небезпека.

21 січня: Хмарно з проясненнями. Часом сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 9 – 14 м/с, пориви 15 – 20 м/с, місцями хуртовини. Температура вночі 5 – 10° морозу, вдень 1 – 6° морозу.

22 січня: Хмарно з проясненнями. Сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер західний з переходом на північно-західний, 9 – 14 м/с, місцями пориви 15 – 20 м/с, хуртовини. Температура вночі 5 – 10° морозу, вдень 1 – 6° морозу.

23 січня: Хмарно з проясненнями. Сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 7 – 12° морозу, вдень 3 – 8° морозу.

24 січня: Хмарно з проясненнями. Місцями невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 10 – 15° морозу, вдень 3 – 8° морозу.

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