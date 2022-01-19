Набув чинності Типовий перелік засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів предмета “Захист України” у школах. Про це інформує пресслужба Міністерства освіти і науки. Документ був затверджений наказом МОН від 13 грудня 2021 року.

“Типовий перелік визначає засоби навчання та обладнання, якими можуть бути оснащені навчальні кабінети предмета “Захист України” закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, та міжшкільних ресурсних центрів державної та комунальної форм власності, з урахуванням вимог відповідних модельних навчальних програм”, — йдеться у повідомленні.

Згідно з документом, кількість одиниць засобів навчання та обладнання для оснащення кабінету визначається відповідно до середньої наповнюваності класу або групи.

Засоби навчання та обладнання повинні мати гігієнічний сертифікат або висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи, технічний паспорт на виріб та декларацію про відповідність вимогам технічних регламентів, а також бути укомплектованими інструкціями про використання та зберігання українською мовою і методичним забезпеченням.

Фото: скрін з сайту МОН

Зокрема, йдеться про інтерактивний лазерний стрілецький тренажер, тренувальні манекени, ноші, мішені, стійки для зброї, тренажери для проведення серцево-легеневої та мозкової реанімації, а також для зовнішнього автоматичного дефібрилятора.

Фото: скрін з сайту МОН

Фото: скрін з сайту МОН

Також навчальні заклади мають укомплектувати біноклями, дозиметрами, компасами, приладами для вимірювання артеріального тиску, термометрами, приладами хімічної розвідки, аптечками і бронежилетами.

Фото: скрін з сайту МОН

Серед спорядження також — гвинтівка пневматична, гранати для метання металеві або гумові, гранати навчальні, загальновійськовий захисний комплект, індивідуальний протихімічний пакет, каска, кулі до пневматичної гвинтівки за потребою, легкий хімічний захисний костюм, магазин автомата, навчальні протитанкові й протипіхотні міни, різні макети озброєння і матеріали для надання першої медичної допомоги.

У МОН також нагадали, що МОН та МВС ініціювали створення робочої групи, що займатиметься військово-патріотичним вихованням.

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