Смертельна аварія у Путивлі на Сумщині: експоліцейському повідомили про підозру

36-річному колишньому поліціянту повідомили про підозру у скоєнні аварії зі смертельними наслідками. Про це повідомляють на сайті прокуратури Сумської області.

Йдеться про події січня 2021 року у Путивлі. За версією слідства, на той момент чинний працівник поліції їхав до центру міста. Однак не впорався із керуванням та в'їхав у стовп. Авто перекинулось, пасажир, який був у автівці, того ж дня помер у лікарні.

Також після обстеження виявилось, що водій був нетверезий. Крім того, порушив правила дорожнього руху, що зокрема й привело до аварії.

З поліції обвинуваченого звільнили після аварії. Кримінальну справу відкрили за другою частиною статті 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі наслідки" Кримінального кодексу України. За порушення цієї частини статті законодавством передбачене покарання: три-вісім років за ґратами позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки або без такого.

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