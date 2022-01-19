Троє маленьких дітей віком до 5 років та їх 48-річна бабуся загинули в пожежі в селі Браниця, що на Ніжинщині. Хата на одну кімнату загорілася зсередини 18 січня близько 17-ї, дідусь у цей час був на підробітку, коли повернувся побачив лише дим. Рятувальники нині розглядають дві причини пожежі, а саме – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей, або коротке замикання, розповів Суспільному речник ДСНС в області Олександр Івченко. Детальніше далі у матеріалі.

Як сталася пожежа

Пожежа сталася в селі Браниця Ніжинського району 18 січня. Повідомлення про неї надійшло того ж дня близько 17-ї години. Загасити пожежу намагалися 16 рятувальників.

Вогонь забрав життя чотирьох: 5-річних двійнят, хлопчика та дівчинку, та 4-річного хлопчика та їх бабусю. Дідусь у цей час пішов на підробіток.

"Я не знаю, я прийшов додому вже дим йшов із хати. Я працював, рубав дрова", – сказав дідусь загиблих Олександр Гущин.

ФОТО: Суспільне Чернігів Олександр Гущин

Рятувальників, сказав чоловік, викликав сусід — друг сім'ї Сергій.

За його словами, діти, мабуть, намагалися вийти, але двері були закриті, вони не змогли відкрити. Бабусю ж знайшли на ліжку.

"Вона вклала їх спати й сама заснула з ними, а вони ж посплять 15 хвилин і бігають далі. Там одна кімната, і кімната то була кухня".

ФОТО: ДСНС Бабуся спала, діти намагалися вийти: подробиці пожежі на Чернігівщині, яка забрала життя 4 людей

ФОТО: ДСНС Бабуся спала, діти намагалися вийти: подробиці пожежі на Чернігівщині, яка забрала життя 4 людей

Рятувальники нині розглядають дві причини пожежі, а саме – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей, бо будинок господарі гріли грубою, або коротке замикання, сказав речник ДСНС області Олександр Івченко.

Що відомо про родину

Сім'я переїхала в Браницю 18 років тому з Черкащини, розповів дідусь. За двійнятами Олександрою та Єгором, та молодшим братом Матвієм дивились 48-річна бабуся та дідусь, 24-річна мати дітей, працює в Києві, аби забезпечити сім’ю. Тричі на місяць мати приїжджала додому.

ФОТО: ДСНС Бабуся спала, діти намагалися вийти: подробиці пожежі на Чернігівщині, яка забрала життя 4 людей

"На даний час сім'я перебувала на обліку, але їх частенько приїжджали перевіряли. Діти були вдягнені, не голодні, у хаті тепло, щоб сказати, що вони такі вже п’яниці, чи як, не можна цього сказати. Тому що і служби приїжджали й ми з депутатом їздили переглядали це все й акт обстеження робили, було все добре. Така історія схвилювала все село, дякуючи людям і Бобровицька сільська рада я думаю теж нам кошти виділить на поховання", – повідомив староста Браницького старостинського округу Анатолій Моруга.

ФОТО: Суспільне Чернігів Анатолій Моруга

Коли поховають загиблих

Поховають трьох дітей та їх бабусю 20 січня. Поліція відкрила кримінальне провадження.

ФОТО: Суспільне Чернігів Бабуся спала, діти намагалися вийти: подробиці пожежі на Чернігівщині, яка забрала життя 4 людей

Зі слів речниці поліції області Наталії Слабеняк, це порушення встановлених законодавств вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей.

ФОТО: Суспільне Чернігів Наталія Слабеняк

"Її санкція передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років".

Подробиці пожежі — у сюжеті:

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