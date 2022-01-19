Троє маленьких дітей віком до 5 років та їх 48-річна бабуся загинули в пожежі в селі Браниця, що на Ніжинщині. Хата на одну кімнату загорілася зсередини 18 січня близько 17-ї, дідусь у цей час був на підробітку, коли повернувся побачив лише дим. Рятувальники нині розглядають дві причини пожежі, а саме – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей, або коротке замикання, розповів Суспільному речник ДСНС в області Олександр Івченко. Детальніше далі у матеріалі.
Як сталася пожежа
Пожежа сталася в селі Браниця Ніжинського району 18 січня. Повідомлення про неї надійшло того ж дня близько 17-ї години. Загасити пожежу намагалися 16 рятувальників.
Вогонь забрав життя чотирьох: 5-річних двійнят, хлопчика та дівчинку, та 4-річного хлопчика та їх бабусю. Дідусь у цей час пішов на підробіток.
"Я не знаю, я прийшов додому вже дим йшов із хати. Я працював, рубав дрова", – сказав дідусь загиблих Олександр Гущин.
Рятувальників, сказав чоловік, викликав сусід — друг сім'ї Сергій.
За його словами, діти, мабуть, намагалися вийти, але двері були закриті, вони не змогли відкрити. Бабусю ж знайшли на ліжку.
"Вона вклала їх спати й сама заснула з ними, а вони ж посплять 15 хвилин і бігають далі. Там одна кімната, і кімната то була кухня".
Рятувальники нині розглядають дві причини пожежі, а саме – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей, бо будинок господарі гріли грубою, або коротке замикання, сказав речник ДСНС області Олександр Івченко.
Що відомо про родину
Сім'я переїхала в Браницю 18 років тому з Черкащини, розповів дідусь. За двійнятами Олександрою та Єгором, та молодшим братом Матвієм дивились 48-річна бабуся та дідусь, 24-річна мати дітей, працює в Києві, аби забезпечити сім’ю. Тричі на місяць мати приїжджала додому.
"На даний час сім'я перебувала на обліку, але їх частенько приїжджали перевіряли. Діти були вдягнені, не голодні, у хаті тепло, щоб сказати, що вони такі вже п’яниці, чи як, не можна цього сказати. Тому що і служби приїжджали й ми з депутатом їздили переглядали це все й акт обстеження робили, було все добре. Така історія схвилювала все село, дякуючи людям і Бобровицька сільська рада я думаю теж нам кошти виділить на поховання", – повідомив староста Браницького старостинського округу Анатолій Моруга.
Коли поховають загиблих
Поховають трьох дітей та їх бабусю 20 січня. Поліція відкрила кримінальне провадження.
Зі слів речниці поліції області Наталії Слабеняк, це порушення встановлених законодавств вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей.
"Її санкція передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років".
Подробиці пожежі — у сюжеті:
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