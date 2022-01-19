Є дві версії пожежі, у якій загинула бабуся і троє дітей на Чернігівщині, – ДСНС

Розглядаються дві версії причини пожежі, у якій загинула бабуся і троє дітей. А саме – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей та коротке замикання. Про це Суспільному сказав речник ДСНС області Олександр Івченко.

Нагадаємо, пожежа сталася ввечері 18 січня у селі Браниця Ніжинського району.

"Вдень дідусь пішов на підробіток – рубати дрова. Коли телефонував дружині, то вона не брала слухавку. Прийшовши додому, то побачив, що всередині будинку щільне задимлення. Він розбив вікно та викликав рятувальників", – розповів Олександр Івченко.

За його словами, загинула бабуся 1973 року народження та троє дітей – двійнята (хлопчик та дівчинка 2017 року народження) і ще один хлопчик 2018 року народження.

ФОТО: ДСНС у Чернігівській області Пожежа на Чернігівщині

Як повідомили у прес-службі поліції області, на місці працювала слідчо-оперативна група поліції та експерт-криміналіст.

За цим фактом поліція відкрила провадження за частиною 2 статті 270 Кримінального кодексу України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей). Її санкція передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Нині триває досудове розслідування.

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