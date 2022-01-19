Селфі у музеї: тернополяни роблять фотографії з експонатами

Близько тридцяти тернополян прийшли до краєзнавчого музею, щоб зробити селфі біля однієї з експозицій. Тут відбулася акція до Міжнародного дня музейних селфі. Таку акцію у краєзнавчому музеї проводять шостий раз. Про це Суспільному розповіла завідувачка відділу Оксана Гулик.

За її словами, свої фото учасники акції мають викласти у соціальні мережі. Переможців визначатимуть за кількістю уподобань.

У відділ новітньої історії прийшла тернополянка Оксана Медвідь, щоб зробити селфі.

"З великим задоволенням люблю відвідувати і музеї. Тут є кімнати тернопільських міщан. Мені цікаво, які в них були устрої, які в них були смаки. Зразу уява така створюється, як вони грали, які в них тут проходили вечори, які вони зустрічі мали. Доволі цікава для мене історія", – каже Медвідь.

Тернополянин Олег Покотило музейне селфі робить вперше. Чоловік сфотографувався біля документів про національно-визвольну боротьбу.

"Для мене зробити селфі цікаво в тому плані, що я, як багатодітний батько можу показати це своїм дітям, для того, щоб в подальшому і їх сюди привести, а також дати їм зрозуміти значення музеїв. Патріотична тематика повинна звучати сьогодні дуже голосно, щоб ми мали Україну, мали майбутнє гідне", – каже Покотило.

Любов Костанецька прийшла до музею з шестирічною донькою Кароліною. Жінка зробила селфі біля експозиції про історію Тернополя.

"Ми для себе обрали саме цю локацію, щоб пам’ятка була для нас, для Каролінки, бо вона ще маленька, але буде пам’ятати цю історію. Дуже цікаво", – каже Костанецька.

Селфі учасники мають розмістити в одній із соціальних мереж. Автори найкращих фото отримають подарунки. Про це розповіла завідувачка відділу краєзнавчого музею Оксана Гулик.

"Оберемо переможця за уподобання фотографії, яку відвідувач представив у соцмережах", – каже Гулик.

Оксана Гулик розповіла, що переможців акції визначать до кінця цього тижня.

"Музейне селфі" – це Міжнародна акція, яку проводять в межах проєкту "Культурні теми". Її започаткували у 2014 році.

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