На набережній Тернопільського ставу освятили воду

На набережній Тернопільського ставу з нагоди Водохреща освятили воду. 23 священники Греко-Католицької і Православної церков України відправили молебень біля пам’ятного хреста, встановленого на честь 1020-річчя Хрещення Київської Русі. Про це розповіла начальниця міського відділу культури Світлана Козелко.

За її словами, на освячення біля ставу прийшли приблизно 500 людей. Серед них – тернополянка Оксана Шиян з чотирирічною донькою.

Фото:Діана Ярошенко/Суспільне на освячення прийшли приблизно 500 людей

"Кожного року приходимо. Нам дуже подобається саме до озера приходити, тут своя атмосфера", – каже Шиян.

Фото:Діана Ярошенко/Суспільне Освячення води

Речниця патрульної поліції області Катерина Метельська розповіла, що під час освячення води біля ставу громадський порядок забезпечували вісім поліцейських, громадський порядок тернополяни не порушували.

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