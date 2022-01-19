У Тернополі 35 років поспіль організовують купання на Водохреща

Майже пів тисячі людей сьогодні прийшли на освячення води та купання поблизу Тернопільського клубу любителів зимового плавання "Нептун". Про це розповів керівник клубу Богдан Поломацканич.

Серед учасників – Алла Сажнєва. Каже, живе у Великобританії. Приїжджає сюди щороку, аби долучитися до купання на Водохреще:

"Чудово! Це просто як друге народження! Водичка тепла, відчуття прекрасні! Бадьорить. Це не лише як фізичне очищення, це духовне очищення від всіх проблем, можна сказати, заряд нової енергії".

Фото: Діана Ярошенко/Суспільне Алла Сажнєва

Освячував воду перед купанням отець Роман Ваврух.

Фото: Діана Ярошенко/Суспільне Освячував воду перед купанням отець Роман Ваврух

За словами керівника клубу любителів зимового плавання "Нептун" Богдана Поломацканича, таке купання організовують вже 35 років поспіль.

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