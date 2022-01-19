"День селфі": львівські музеї доєднались до міжнародного флешмобу

Сьогодні, 19 січня, у музеях світу відбувається щорічна акція — "День селфі у музеї". Таку акцію ще у 2014 році започаткувала англійка Мар Діксон. Відтоді щорічно ця подія відбувається у третю середу січня. Цього дня відвідувачі музеїв з усього світу публікують селфі у соцмережах з хештегом "MuseumSelfie" та хештегом того музею, де зроблене фото. Про те, як акція проходила у Львові, Суспільному розповіли музейники міста.

Киянка Марина Новицька розглядає експонати Львівського музею історії релігії. Біля найцікавіших робить фото.

"Не можу сказати, що є віруюча людина, але я захоплююся цією тематикою, адже релігія сама по собі впливає на світогляд людини протягом всієї історії. Мені цікаво відстежувати для себе якісь такі моменти з цього питання та й взагалі, щоб розуміти людей краще. Я роблю селфі, не завжди щоправда викладаю в мережу, бо буває емоція яскрава, але фото не таке естетичне як для соцмереж, але фотографуюсь досить часто" — каже Марина Новицька.

Суспільне Львів Киянка Марина Новицька

Музей історії релігії налічує близько 100 тисяч експонатів. Зазвичай, в музеї потрібно дотримуватися тиші та не робити різких рухів, розповідає працівник музею історії релігії Максим Мартин:

"Правила загальноприйняті: не торкатися експонатів руками, бажано навіть не торкатися вітрин, не бігати, не стрибати, не кричати. В музеях можна фотографувати, не можна робити професійну зйомку, але любительська зйомка, тим більше на мобільний телефон, вона абсолютно дозволена".

Суспільне Львів Музей історії релігії

Тернополянин Ігор Денисюк живе у Римі. До Львова приїхав погуляти та відвідати Палац Потоцьких. Для загального фото із експонатами Ігор та його друзі використовують селфі-палку.

"Стараємось досить часто фотографуватися, щоб залишися фото на згадку, закидаємо їх у соціальні мережі", — каже Ігор Денисюк.

Суспільне Львів Турист з Риму Ігор Денисюк

У відділах Львівської галереї мистецтв відвідувачам також не забороняють фотографуватися із експонатами.

"Долучаємось радо щороку до акції,тому що на противагу тому часу, коли ти просто як відвідувач проходиш і споглядаєш, не дуже включений, коли ти починаєш формувати свою фотографію, своє селфі, ти задумуєшся над пропорціями, над кольорами над символікою того, що автор хотів донести до глядача. Ти більше включений, фактично такий собі майстерклас для самого себе у мистецтві", — каже речник Львівської галереї мистецтв Василь Мицько.

Вперше Львів долучився до Міжнародного дня музейного селфі у 2019 році.

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