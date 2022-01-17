Львівський "Дім Франка" отримав спецвідзнаку міжнародної музейної премії "Živa Award". Музей визнали одним із кращих слов’янських музеїв. Спецвідзнаку "За лідерство" музейникам вручили у Белграді. Загалом на премію номінували 22 музеї з 11 країн світу. Про це Суспільному повідомив директор "Дому Франка" Богдан Тихолоз.

Львівський "Дім Франка" став першим серед українських музеїв, що увійшов до списку переможців міжнародної премії "Živa Award".

"Živa Award" – це міжнародна музейна премія, яку вручає форум слов’янських культур "Європейська музейна академія". Вручають щорічно і "Дім Франка" – це перший український музей удостоєний відзнаки, а саме відзнаки "За лідерство". Досі кілька українських музеїв пробували перемогти у цьому конкурсі, але вдалося вперше нам. Ми пишаємося цією нагородою, оскільки це не лише міжнародне визнання нашої діяльності, але й української культурної спадщини", — каже директор музею Богдан Тихолоз.

Суспільне Львів Спецвідзнака Міжнародної музейної премії

Меморіальний музей розташований у віллі, яку збудував Іван Франко у 1902-1903 роках. Там він прожив зі своєю сім’єю останні роки життя. З 1940 року там працює музей. Багато речей інтер’єру – це оригінальні меблі та речі, які належали родині Івана Франка.

"Наш музей за кількістю меморіальних експонатів достатньо багатий, якщо порівнювати зі світовою практикою. Зокрема, позаду мене є робочий стіл Івана Франка, на якому лежить його письмове приладдя, книжки, які він видавав, та ті, які перебували в його бібліотеці", — каже головний зберігач музею Віктор Мартинюк.

Суспільне Львів Дім Франка

У музеї налічується понад 35 тисяч експонатів. І фонди постійно поповнюють. Останнім надбанням є портрет Івана Франка, який музею подарували.

"Це одне з найсвіжіших і найцінніших надходжень у наші фонди – графічна робота Красицького. Третя вже в нашій колекції. Нам відомо, що цей художник безпосередньо перетинався з Іваном Франком і малював його з натури. Немає датування цієї картини, але ми знаємо, що цей художник бачив нашого патрона наживо", —додає Віктор Мартинюк.

Суспільне Львів Портрет Івана Франка

Цього року в музеї планують створити нову експозицію, яку планують облаштувати в іншій будівлі музею.

"Зараз ми знаходимося в Меморіальному будинку, де є речі письменника, побут тих часів відтворений. І тут ми щось чіпати не можемо, а ми хочемо в іншому будинку, сусідньому, який належить теж до музею, збудувати таку інтерактивну, цікаву експозицію, сучасну, діджиталізовану. Це є нашою амбіцією на наступний рік", — каже заступник директора "Дому Франка" Ігор Медвідь.

Суспільне Львів Дім Франка

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