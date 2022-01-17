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Львівський "Дім Франка" отримав спецвідзнаку Міжнародної музейної премії
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Львівський "Дім Франка" отримав спецвідзнаку Міжнародної музейної премії

Наталія Карнаух Ольга Дейнека
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Львівський "Дім Франка" отримав спецвідзнаку Міжнародної музейної премії Суспільне Львів

Львівський "Дім Франка" отримав спецвідзнаку міжнародної музейної премії "Živa Award". Музей визнали одним із кращих слов’янських музеїв. Спецвідзнаку "За лідерство" музейникам вручили у Белграді. Загалом на премію номінували 22 музеї з 11 країн світу. Про це Суспільному повідомив директор "Дому Франка" Богдан Тихолоз.

Львівський "Дім Франка" став першим серед українських музеїв, що увійшов до списку переможців міжнародної премії "Živa Award".

"Živa Award" – це міжнародна музейна премія, яку вручає форум слов’янських культур "Європейська музейна академія". Вручають щорічно і "Дім Франка" – це перший український музей удостоєний відзнаки, а саме відзнаки "За лідерство". Досі кілька українських музеїв пробували перемогти у цьому конкурсі, але вдалося вперше нам. Ми пишаємося цією нагородою, оскільки це не лише міжнародне визнання нашої діяльності, але й української культурної спадщини", — каже директор музею Богдан Тихолоз.

Спецвідзнака Міжнародної музейної преміїСуспільне Львів

Спецвідзнака Міжнародної музейної премії

Меморіальний музей розташований у віллі, яку збудував Іван Франко у 1902-1903 роках. Там він прожив зі своєю сім’єю останні роки життя. З 1940 року там працює музей. Багато речей інтер’єру – це оригінальні меблі та речі, які належали родині Івана Франка.

"Наш музей за кількістю меморіальних експонатів достатньо багатий, якщо порівнювати зі світовою практикою. Зокрема, позаду мене є робочий стіл Івана Франка, на якому лежить його письмове приладдя, книжки, які він видавав, та ті, які перебували в його бібліотеці", — каже головний зберігач музею Віктор Мартинюк.

Дім ФранкаСуспільне Львів

Дім Франка

У музеї налічується понад 35 тисяч експонатів. І фонди постійно поповнюють. Останнім надбанням є портрет Івана Франка, який музею подарували.

"Це одне з найсвіжіших і найцінніших надходжень у наші фонди – графічна робота Красицького. Третя вже в нашій колекції. Нам відомо, що цей художник безпосередньо перетинався з Іваном Франком і малював його з натури. Немає датування цієї картини, але ми знаємо, що цей художник бачив нашого патрона наживо", —додає Віктор Мартинюк.

Портрет Івана ФранкаСуспільне Львів

Портрет Івана Франка

Цього року в музеї планують створити нову експозицію, яку планують облаштувати в іншій будівлі музею.

"Зараз ми знаходимося в Меморіальному будинку, де є речі письменника, побут тих часів відтворений. І тут ми щось чіпати не можемо, а ми хочемо в іншому будинку, сусідньому, який належить теж до музею, збудувати таку інтерактивну, цікаву експозицію, сучасну, діджиталізовану. Це є нашою амбіцією на наступний рік", — каже заступник директора "Дому Франка" Ігор Медвідь.

Дім ФранкаСуспільне Львів

Дім Франка

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