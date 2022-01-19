TruCam і КАСКАД: скільки порушень на дорогах у Чернівцях зафіксували камери

За понад чотири місяці на двох вулицях Чернівців камери контролю "КАСКАД" зафіксували понад 50 тисяч порушень швидкості. Ще майже 20 тисяч порушень зафіксували "TruCam" впродовж року.

Про це повідомила речниця патрульної поліції області Юлія Замерзляк у відповідь на запит Суспільного.

Чотири прилади контролю "КАСКАД" фіксують порушення на вулицях, де дозволена швидкість складає 50 кілометрів за годину:

Старожучківський Шлях у напрямку вулиці Білоруській — майже 19 тисяч порушень,

Старожучківський Шлях у напрямку вулиці Старокостянтинівській — майже 20 тисяч,

вулиця Винниченка у напрямку вулиці Степанова — понад 9 тисяч,

вулиця Винниченка у напрямку вулиці Жасмінній — понад 5 тисяч.

Суспільне Буковина Кількість порушень на чотирьох вулицях, де працює КАСКАД

Також майже 20 тисяч постанов склали через порушення швидкості, які зафіксували камери "TruCam". Їхнє розташування змінюється, щоб водії не звикали.

Що відомо

Згідно з адміністративним кодексом, за перевищення швидкості на 20-50 кілометрів за годину штраф складає 340 гривень, а за понад 50 кілометрів за годину — 1700 гривень.

Читайте також

Асфальт чи бруківка? Яке покриття краще для вулиці Головної в Чернівцях

Взяв покататись авто та розбив його. На Буковині винесли вирок стажеру СТО