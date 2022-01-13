Асфальт чи бруківка? Яке покриття краще для вулиці Головної в Чернівцях

Цьогоріч в Чернівцях планують почати капітальний ремонт частини вулиці Головної. Йдеться про відрізок у три кілометри від вулиці Гагаріна до Чкалова. Зараз проводять обговорення, яке дорожнє покриття там повинно бути: бруківка чи асфальт. Ми запитали про це в експерта з безпечності вулиць, також дізналися, яка цінність бруківки та що з нею робитимуть, якщо оберуть вкладати асфальт.

Проєкт оновлення вулиці зараз в розробці, завершити його мають до квітня цього року.

Що каже експерт з безпечності вулиць

Для пішоходів та людей з інвалідністю асфальтне покриття є кращим, розповідає заступник голови громадської організації "Буковинська агенція регіонального розвитку" Богдан Старик. Також асфальт створюватиме менше шуму та вібрацій під час руху авто.

На бруківці час гальмування довший, ніж на асфальті, у зв’язку з меншою поверхнею щеплення коліс з мощенням.

"З огляду на загальноєвропейську практику, на основних вулицях великих міст, яким і є Чернівці, намагаються максимально відмовитися від використання бруківки на користь асфальту", — каже Старик.

Фото: Facebook/Василь Зазуляк Бруківка на вулиці Головній поблизу центрального парку

Історична цінність бруківки

Бруківка є однією з туристичних принад міста, оскільки людям цікаво бачити, як виглядали вулиці колись, каже завідувачка відділу краєзнавчого музею Оксана Драгомирецька. Проте автентичного австрійського мощення в місті вже майже ніде не залишилося, оскільки при заміні мереж бруківку перекладали.

Брукувати вулиці почали ще на початку 19 століття в австрійський час. Першою впорядкували Центральну площу (тоді площа Ринок), бруківку на ній поклали у 1825 році.

Крайовий інженер Адольф Марін виступав за те, аби повністю покрити бруківкою вулиці та площі міста. До цього в Чернівцях були ґрунтові дороги, на яких утворювалася багнюка через дощі.

Тоді на Буковині не було майстрів, які б вміли викладати бруківку, тож людей посилали на навчання до Амстердаму, а саму бруківку привозили з провінцій Австро-Угорської імперії.

Фото з колекції Edward Turkiewicz. Мощення бруківки на вулиці Головній на фото 1940 року

Що буде з бруківкою, якщо її знімуть

Бруківку, яку знімають з вулиць при ремонті, зберігають на складі МіськШЕПу. Після ремонту бруківку перебирають та можуть використати повторно.

Наприклад, торік бруківку, яку зняли з Руської, використали під час ремонту вулиці Горького, повідомив Суспільному керівник МіськШЕПу Володимир Урсулян. За його словами, бруківка, яку не використовують, залишається на складі. Її не продають.

Які пропозиції від чернівчан

Чернівчанам пропонують залишати свої пропозиції щодо ремонту Головної під дописом заступника міського голови у Facebook.

У коментарях більшість людей пропонує залишити бруківку лише в центральній частині міста — від залізничного вокзалу до парку імені Шевченка.

Користувачка Анна Гордеева пише, що краще встелити якісний асфальт. "Місто має бути передусім зручним для мешканців, а вже потім історичним, автентичним", — йдеться в коментарі.

Іван Кукурудзяк пише, що варто залишити бруківку в центральній частині міста, бо це важливо для розвитку туризму. Це ж пропонує й користувач Назар Рура: "У центральній частині Львова залишають бруківку. Збережіть автентичність міста".

Що відомо

У Чернівцях збирають пропозиції щодо ремонту вулиці Головної. Наразі розробляють проєкт оновлення вулиці.

У вимогах до проєктанта міськрада написала, що у ремонті мають передбачити благоустрій. Це влаштування освітлення, зелених насаджень. Також мають виготовити план проїздів, доріжок та відпочинкових майданчиків. У проєкті планують розробити доступні пішохідні зони. Про це йдеться у тендерній документації на сайті Prozorro.

Проєкт мають виготовити до кінця квітня. Він вартує понад 1 мільйон 900 тисяч гривень.

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