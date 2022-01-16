Взяв покататись авто та розбив його. На Буковині винесли вирок стажеру СТО

12 січня Першотравневий суд Чернівців виніс вирок працівнику станції технічного обслуговування машин. Чоловік без дозволу власниці взяв авто покататись та пошкодив його.

Про це йдеться у вироку Судового реєстру.

Подія трапилась у жовтні 2021 року. Тоді чоловік проходив двотижневе стажування на СТО.

Внаслідок їзди машина була пошкоджена. Згідно з вироком, експерт оцінив їх на понад 8 тисяч гривень.

Суд визнав чоловіка винним та призначив три роки позбавлення волі, втім звільнив від відбування покарання. Натомість призначив два роки іспитового терміну.

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