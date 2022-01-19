На Луганщині судитимуть жінку за організацію псевдореферендуму у 2014 році

У Луганській області завершили розслідування стосовно жінки, яка у 2014 році ймовірно допомагала в організації та проведенні псевдореферендуму. Про це Суспільному повідомила речниця Луганської прокуратури Катерина Тиріна.
"У травні 2014 року "голова виборчої комісії" разом з іншими її членами організувала та провела на території одного з населених пунктів Щастинського району незаконний референдум щодо підтримки "Акта про державну самостійність ЛНР", — додала речниця.
За її словами, жінка облаштувала в приміщенні сільського клубу "виборчу дільницю", проводила інструктажі, роздавала бюлетені, слідкувала за дотриманням порядку голосування.
Жінці загрожує до 10 років позбавлення воліПозбавлення волі – це такий вид покарання, при якому людина повністю ізолюється від суспільства в установах закритого типу з конфіскацією майна або без такої.
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