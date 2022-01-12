На Донбасі судитимуть податківця так званої "ЛНР"

Псевдоподатківця так званої "ЛНР" судитимуть за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та захоплення державної влади на тимчасово окупованій території Луганської області. Про це Суспільному повідомила речниця Луганської прокуратури Катерина Тиріна.

"За даними слідства, громадянин України у вересні 2015 року обійняв керівну посаду у податковому органі так званої "ЛНР" окупаційної адміністрації Російської Федерації. Під час своєї злочинної діяльності псевдопосадовець застосовував та розповсюджував законодавчі акти "ЛНР", — повідомила речниця.

Вона додала, що наразі обвинувачений перебуває у розшуку.

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