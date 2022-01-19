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На Тернопільщині вшановують пам’ять Ярослава Стецька
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На Тернопільщині вшановують пам’ять Ярослава Стецька

Богдан Боденчук
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На Тернопільщині вшановують пам’ять Ярослава Стецька Фото:Богдана Сарабун/Суспільне

Пам'ять першого заступника Степана Бандери – Ярослава Стецька вшановують у Тернополі. Сьогодні – 110 річниця з дня народження політичного діяча. До пам’ятника Ярославу Стецьку, що на бульварі Шевченка, поклали квіти.

Також відбулося спецпогашення марки та художнього конверта, який спільно розробляли працівники Музею національно-визвольної боротьби та облдержадміністрації.

На Тернопільщині вшановують пам’ять Ярослава СтецькаФото:Богдана Сарабун/Суспільне

Вшанування Ярослава Стецька

Ярослав Стецько народився 19 січня 1912 року в Тернополі. Український політичний та військовий діяч, член Організації Українських Націоналістів. З 1941 року – перший заступник провідника Степана Бандери. Помер Ярослав Стецько в 1986 році в Мюнхені, де його й поховали.

На Тернопільщині вшановують пам’ять Ярослава СтецькаФото:Богдана Сарабун/Суспільне

Спецпогашення

На Тернопільщині вшановують пам’ять Ярослава СтецькаФото:Богдана Сарабун/Суспільне

Відбулося спецпогашення марки та художнього конверта

Що відомо

  • У Тернополі вшанували пам'ять Степана Бандери
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