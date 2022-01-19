На Тернопільщині вшановують пам’ять Ярослава Стецька

Пам'ять першого заступника Степана Бандери – Ярослава Стецька вшановують у Тернополі. Сьогодні – 110 річниця з дня народження політичного діяча. До пам’ятника Ярославу Стецьку, що на бульварі Шевченка, поклали квіти.

Також відбулося спецпогашення марки та художнього конверта, який спільно розробляли працівники Музею національно-визвольної боротьби та облдержадміністрації.

Фото:Богдана Сарабун/Суспільне Вшанування Ярослава Стецька

Ярослав Стецько народився 19 січня 1912 року в Тернополі. Український політичний та військовий діяч, член Організації Українських Націоналістів. З 1941 року – перший заступник провідника Степана Бандери. Помер Ярослав Стецько в 1986 році в Мюнхені, де його й поховали.

Фото:Богдана Сарабун/Суспільне Спецпогашення

Фото:Богдана Сарабун/Суспільне Відбулося спецпогашення марки та художнього конверта

Що відомо