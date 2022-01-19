Спецтехніку, яка працює на дорогах Одеської області, оснастили GPS-трекерами. Про це повідомили в Службі автомобільних доріг в Одеській області.

Наразі відстежити можна 212 одиниць техніки. В аналітично-моніторинговому центрі контролюють місце знаходження транспорту, маршрут його переміщення та зупинки. Зеленим маячком відмічають активні машини, червоним – ті, що чергують.

Транспорт постійно курсує дорогами регіону, щоб у випадку погіршення погодних умов вчасно надати допомогу автомобілістам, як потрапили у негоду.

Станом на 11:00 19 січня в Одеській області працюють 99 одиниць дорожньої техніки. Всі вони знаходяться в режимі чергування.

Служба автомобільних доріг в Одеській області На Одещині спецтехніку Служби автомобільних доріг оснастили GPS-трекерами

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