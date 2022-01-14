На міст через Сухий лиман заїжджали вантажівки – вони випробували споруду вагою

На мосту через Сухий лиман відбулися випробування стійкості несучих елементів. Про це повідомили в Службі автомобільних доріг в Одеській області.

Конструкцію, яка стане частиною автомобільної дороги М-27 Одеса – Чорноморськ, навантажили шістьма вантажівками загальною масою 240 тонн. Спеціальні датчики надали спеціалістам дані для перевірки якості виконаних робіт.

"За допомогою комп'ютерного обладнання збиралася інформація щодо навантаження та впливу цих навантажень на існуючу споруду. Зараз ці дані обробляються і будуть використані у прийнятті майбутніх проєктних рішень", – розповів начальник Служби автомобільних доріг в Одеській області Дмитро Рибалка.

Служба автомобільних доріг в Одеській області Випробування на мосту через Сухий лиман

Водії зазначили, що чекають відкриття нового моста, бо стара дорога є небезпечною.

"Чекаємо тому, що та дорога, якою ми зараз їздимо, та полоса Іллічівська, вона пішла в бік. І розминутися з фурою, абсолютно, проїжджаєш в сантиметрах, міліметрах. А зверху там практично неможливо. Іноді бувають критичні ситуації", – розповів водій автобуса Сергій.

Суспільне Одеса Міст через Сухий лиман

"Його, я знаю, роблять вже багато років. В тому році він був дуже потрібен влітку, тому що був карантин і всі їздили в Затоку, Санжейку. І затору були просто шалені. Ми тут стояли годину, півтори. Це було дуже не зручно. Весь час обіцяли: "Зробимо завтра, зробимо через місяць, через два", – зазначила водійка Неля Дробат.

Суспільне Одеса Міст через Сухий лиман

Суспільне Одеса Спуск з мосту через Сухий лиман

Що відомо

Конструкцію мосту почали зводити у 2016 році та мали відкрити наприкінці 2020 року. Коли роботи не встигли завершити, проєкт передали на баланс Служби автомобільних доріг.

Нині на будівництво мосту витратили понад 250 мільйонів гривень, хоча спочатку планували обмежитися 100 мільйонами.

У вересні 2021 року тендер на коригування проєкту через виявлені у травні деформації. Проєктну документацію скоригували співробітники Міжнародного проєктного інституту.

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