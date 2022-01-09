Одесити почали безготівково сплачувати за проїзд у транспорті на 40% частіше

Одесити поступово переходять на безготівковий розрахунок в трамваях та тролейбусах, повідомив депутат Одеської міськради Петро Обухов.

У грудні 2021 року через QR-коди придбали 204,3 тис. квитків. Це на 40% більше, ніж у листопаді – тоді купили 140 тис. квитків.

За словами Обухова, зростання пов'язане з тим, що українці поступово переходять на безготівкові розрахунки. Також деякі одесити бажають заощадити гривню на кожному проїзді.

Всього, за даними "ПриватБанку", у 2021 році в України через QR-коди придбали 15,4 млн квитків, а у 2020 – тільки 9,6 млн. Даних щодо закупівлі квитків у додатку Transpod немає.

Читайте також

З Одеського аеропорту два дні не могли вилетіти майже 200 людей

Вибудували ялинку з автівок: одеські автолюбителі привітали містян з Новим роком

В Одесі на честь святкування Різдва провели парад трамваїв та тролейбусів

Читайте нас у Telegram: головні новини Одеси та області