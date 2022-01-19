На Франківщині у селі Саджавка місцеві жителі спорудили льодове містечко

На Івано-Франківщині у селі Саджавка, на березі річки Прут, місцеві жителі спорудили льодове містечко. До його створення долучилися 27 чоловіків. Про це Суспільному розповів настоятель храму Покрови Пресвятої Богородиці Мирослав Хімейчук.
Створення крижаного містечка на Водохреще у Саджавці — це традиція, розповідає священник. Усе почалося 10 років тому.
"Спочатку чоловіки виготовили хрест з криги, потім почали робити більше скульптур. І на сьогодні маємо ціле льодове містечко. Це — переважно молоді газди, які збираються і виконують таку кропітку роботу", — каже Мирослав Хімейчук.
З його слів, скульптури чоловіки почали створювати у суботу, 15 січня. На ріці льоду не було, тож вирізали кригу з навколишніх ставків і привозили тракторами.
"Це — важка робота. Чоловіки вирізали брус льоду, поливали водою, потім клали на нього наступний. За ніч конструкцію скріплював мороз. І так — з кожною скульптурою. Люди відлучалися від повсякденних справ, але в результаті є на що подивитися", — розповідає Мирослав Хімейчук.
За його словами, місце для облаштування льодового містечка обрали не випадково. Туди щороку на Водохреще приїжджають люди з навколишніх сіл і міст, щоб зануритися у воду на річці Прут.
Читайте також
- У Франківську на Водохреще чоловіки та жінки змагалися у підніманні гирі у крижаній воді
- Приблизно 800 франківців прийшли на берег Бистриці Надвірнянської, щоб освятити воду
- До Водохреща. На Прикарпатті жителі гірського села поставили замість крижаних скульптур березові
Читайте нас у Telegram: головні новини Івано-Франківщини
Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!