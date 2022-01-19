На Франківщині у селі Саджавка місцеві жителі спорудили льодове містечко

На Івано-Франківщині у селі Саджавка, на березі річки Прут, місцеві жителі спорудили льодове містечко. До його створення долучилися 27 чоловіків. Про це Суспільному розповів настоятель храму Покрови Пресвятої Богородиці Мирослав Хімейчук.

Створення крижаного містечка на Водохреще у Саджавці — це традиція, розповідає священник. Усе почалося 10 років тому.

Фото: Віра Хімейчук

"Спочатку чоловіки виготовили хрест з криги, потім почали робити більше скульптур. І на сьогодні маємо ціле льодове містечко. Це — переважно молоді газди, які збираються і виконують таку кропітку роботу", — каже Мирослав Хімейчук.

Фото: Віра Хімейчук

З його слів, скульптури чоловіки почали створювати у суботу, 15 січня. На ріці льоду не було, тож вирізали кригу з навколишніх ставків і привозили тракторами.

Фото: Віра Хімейчук 27 жителів Саджавки зводили крижане містечко

"Це — важка робота. Чоловіки вирізали брус льоду, поливали водою, потім клали на нього наступний. За ніч конструкцію скріплював мороз. І так — з кожною скульптурою. Люди відлучалися від повсякденних справ, але в результаті є на що подивитися", — розповідає Мирослав Хімейчук.

Фото: Віра Хімейчук

За його словами, місце для облаштування льодового містечка обрали не випадково. Туди щороку на Водохреще приїжджають люди з навколишніх сіл і міст, щоб зануритися у воду на річці Прут.

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