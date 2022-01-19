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В Івано-Франківську на Бистриці Надвірнянській освятили воду
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В Івано-Франківську на Бистриці Надвірнянській освятили воду

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Маріaна Басалига Каріна Борисевич
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В Івано-Франківську на Бистриці Надвірнянській освятили воду Фото: Суспільне Карпати

В Івано-Франківську на річці Бистриця Надвірнянська освятили воду. Про це з місця події повідомляє кореспондентка Суспільного. За словами поліцейського Дмитра Фаєвського, освятити воду прийшли приблизно 800 людей.

В Івано-Франківську на Бистриці Надвірнянській освятили водуФото: Суспільне Карпати

Освячення води розпочали із традиційного богослужіння, яке провів архієпископ та митрополит Івано-Франківський Владика Володимир Війтишин. Після відправи люди пішли набирати воду, деякі занурилися в річку.

В Івано-Франківську на Бистриці Надвірнянській освятили водуФото: Суспільне Карпати

12-річна Єва Кулковська на Водохреще купається вже вчетверте. У воду дівчина заходить разом із братиком.

"Мені подобається. Хоч я звикла, але все одно ще холодно", — каже Єва Кулковська.

В Івано-Франківську на Бистриці Надвірнянській освятили водуФото: Суспільне Карпати

Іванофранківка Світлана Дерев’янко розповідає, що не вперше купається на Водохреще. До цьогорічного занурення готувалася ще від серпня. Дівчина каже, що у цей день вода має цілющі властивості.

"Враження — супер. Дуже люблю купатися, отримую від цього задоволення, відчуття бадьорості. Спершу у воді ніби голки тіло колять. Але це — дуже круто. Раджу всім це робити, не лише на Йордан, а й в інші дні для здоров’я та імунітету", — каже Світлана Дерев’янко.

В Івано-Франківську на Бистриці Надвірнянській освятили водуФото: Суспільне Карпати

На місці працюють рятувальники, поліцейські та медики.

В Івано-Франківську на Бистриці Надвірнянській освятили водуФото: Суспільне Карпати

Біля річки розмістили два пункти обігріву. Охочих пригощали гарячим чаєм та рибною юшкою.

В Івано-Франківську на Бистриці Надвірнянській освятили водуФото: Суспільне Карпати

У 2021 році на освячення води на берег Бистриці Надвірнянської прийшли приблизно сто людей, а у 2020 — приблизно 2 000 тис.

Що відомо

18 січня в Івано-Франківську до Водохреща водолази обстежили дно річки Бистриця Надвірнянська поблизу вулиці Івасюка. З місця для купання вони витягнули гілки дерев, що могли травмувати людей.

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