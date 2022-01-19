В Івано-Франківську на Водохреще чоловіки та жінки змагалися у підніманні гирі у крижаній воді. Суддя спортивного заходу, стронгмен Назар Павлів розповів кореспондентці Суспільного, що такі змагання в Івано-Франківській громаді проводять вдруге.

З його слів, у 2021 році чоловіки підіймали гирю, яка важила 16 кг, цьогоріч — 24 кг. Назар Павлів каже, що до участі також запрошували жінок. Для них приготували гирю вагою 8 кг.

"Правила були такі, що ми кожному учаснику давали одну хвилину. За цей час фіксували, скільки разів він підняв гирю. Мета цього заходу — популяризувати спорт у місті та області", — розповідає Назар Павлів.

Фото: Суспільне Карпати

У 2021 році найбільше серед учасників — 59 разів — гирю підняв Олександр Точенніков. Цьогоріч він також бере участь у заході.

"Колись займався гирьовим спортом, маю навики. Ностальгія. Минулого року ми піднімали гирю 16 кг. Цього разу трохи ускладнили завдання, але, думаю, що це — правильно. Для хлопців 16 кг — трохи залегка гиря. Я підняв 50 разів. Дуже важко, замерз. Я ніколи в житті не моржував", — розповів Олександр Точенніков.

Фото: Суспільне Карпати

Учасник змагань Роман каже, що це — цікавий досвід. На Водохреще у воду чоловік занурюється вже четвертий рік.

"Не скажу, що складно, але дуже цікаво. Я кожного ранку холодною водою обливаюся, це — звично для мене", — розповів Роман.

Фото: Суспільне Карпати

Ще один учасник змагань — вчитель польської мови у ліцеї № 3 Ігор Бачкур. Чоловік розповідає, що участь в такому заході бере вперше.

"Враження — супер. Чудово, що є такий захід. Це — популяризація здорового способу життя одночасно з релігійною складовою. Я мотивувався на участь минулого року. Бачив, як хлопці це робили. Я раніше декілька разів занурювався, а гиря — це моє хобі. Тому для мене було важче зануритися, аніж підіймати гирю", — розповів Ігор Бачкур.

За словами Назара Павліва, цьогоріч змагалися дев'ять чоловіків та одна жінка. Другий рік поспіль переможцем став Олександр Точенніков. Він підняв гирю 50 разів. Єдина учасниця змагань Юлія Кожевнікова — 33 рази.

Для трьох призерів серед чоловіків та жінок організатори приготували грошову винагороду.

Що відомо

У 2021 році 18 прикарпатців на Водохреще намагалися встановити рекорд України з підняття гир у крижаній воді. Через локдаун на місці не було представників Книги рекордів України та Національного реєстру рекордів. Дійство фіксували на безперервну відеозйомку.

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