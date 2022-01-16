Шукали з дроном: у Дніпрі біля Черкас знайшли тіло чоловіка

У Дніпрі поблизу Черкас рятувальники за допомогою підводного дрона знайшли тіло чоловіка. Про це Суспільному повідомила речниця Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій області Ксенія Крутоус.

Як повідомила Ксенія Крутоус, 16 січня у районі пляжу Рів'єра, на відстані близько 150 метрів від берега водолази держслужби з надзвичайних ситуацій разом з поліцейськими помітили ймовірне місце провалу людини під кригу.

"Рятувальники за допомогою підводного дрона обстежили дно річки та виявили тіло чоловіка", — розповіла речниця.

Ксенія Крутоус зауважила, що рятувальники дістали тіло загиблого чоловіка на поверхню з глибини близько шести метрів.

Вона додала, що тіло передали працівникам поліції, які з'ясовують обставини події.

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