43 одиниці спецтехніки та 97 робітників працювали 18 січня на автодорогах Черкащини. Про це Суспільному повідомив речник Служби автодоріг Черкаської області Юрій Дубрава.
За словами Юрія Дубрави, на ранок 19 січня проїзд автошляхами державного значення Черкащини забезпечили, обмежень у русі немає.
"43 одиниці спецтехніки та 97 робітників працювали 18 січня на автодорогах Черкаської області. Вночі перед Водохрещам на автошляхах державного значення працювало 25 одиниць спецтехніки", – поінформував речник.
Він додав, що за добу використали понад дві тисячі тонн протиожеледної суміші.
Роботи продовжуються. Зокрема, очищають узбіжжя і тротуари.
Юрій Дубрава просить повідомляти Службу автодоріг області про місця ускладнення проїзду за номерами телефонівцілодобово: +380472317819, +380678093117 диспетчерів.
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