43 одиниці спецтехніки та 97 робітників працювали 18 січня на автодорогах Черкащини. Про це Суспільному повідомив речник Служби автодоріг Черкаської області Юрій Дубрава.

За словами Юрія Дубрави, на ранок 19 січня проїзд автошляхами державного значення Черкащини забезпечили, обмежень у русі немає.

Служба автомобільних доріг Черкаської області Проїзд автошляхами державного значення Черкащини забезпечили

"43 одиниці спецтехніки та 97 робітників працювали 18 січня на автодорогах Черкаської області. Вночі перед Водохрещам на автошляхах державного значення працювало 25 одиниць спецтехніки", – поінформував речник.

Служба автомобільних доріг Черкаської області Спецмашини очищали черкаські дороги від снігу

Він додав, що за добу використали понад дві тисячі тонн протиожеледної суміші.

Роботи продовжуються. Зокрема, очищають узбіжжя і тротуари.

Служба автомобільних доріг Черкаської області Спецтехніка Служби автодоріг Черкащини

Юрій Дубрава просить повідомляти Службу автодоріг області про місця ускладнення проїзду за номерами телефонів диспетчерів.

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