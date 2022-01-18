На одному з підприємств Черкащини знайшли мертвими двох працівників

16 січня у с. Боровиця (Черкаський район) на території агропромислової компанії "МАЇС" знайшли тіла двох працівників. Про це повідомили у пресслужбі Управління Держпраці у Черкаській області. Чоловіків виявили у холодильній камері без ознак життя.

Як повідомив їх роботодавець, це були електрик та охоронець цього підприємства. За цим інцидентом управління Держпраці області утворило комісію зі спеціального розслідування групового нещасного випадку.

Як розповіла у коментарі Суспільному речниця управління Нацполіції області Зоя Вовк, 16 січня о 16:00 до поліції надійшло повідомлення про те, що двох чоловіків - 1970 та 1963 років народження знайшли мертвими у безкисневій камері.

Чоловіки, зі слів речниці, мали доступ до цих камер і зайшли туди, щоб узяти яблук. Але ці кімнати наповнюються азотом, який є отруйним для людського організму, і не відчувається під час вдиху. Чоловіки втратили свідомість і загинули на місці. Їх, зі слів речниці, знайшов механік підприємства, та повідомив про це у поліцію.

За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 ККУ.

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