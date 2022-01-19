Занурення в ополонку: як львів'яни святкують Водохреще

На Львівщині цьогоріч офіційно облаштували 10 місць для занурення в ополонку. Це пляжі на озерах або спеціальні місця на водосховищах у 8 локаціях області. З них по два місця облаштували у Дрогобичі та на Яворівщині. Там сьогодні, 19 січня, чергують надзвичайники або медики, аби в разі потреби надати необхідну допомогу. Про те, як святкують Водохреще у Львові, дізнавалось Суспільне.

У Львові пірнати на Водохреще дозволено лише на одній водоймі. Це озеро у парку Горіховий Гай, поблизу кіноцентру. Там облаштували все для безпечного занурення у воду. Цьогоріч у Горіховому Гаю пірнати у воду буде Михайло Мицкан. Він занурюється у крижану ополонку вже 8 рік поспіль. Чоловік каже, робить це, аби бути здоровим.

"Головне – не думати. Тобто швидко заліз – швидко виліз. От зараз вже не холодно зовсім. Відчувається якесь очищення. Маю у планах після купання не палити більше цигарок. А палив 22 роки", — каже Михайло Мицкан.

Суспільне Львів Купання в Горіховому Гаю

Також у Львові пірнає сьогодні і туристка з Полтави Олена Шляхова. Це її п'яте занурення.

"Це чудово! Настрій гарний. Ми приїхали з Полтави і вирішили не втрачати можливості", — каже Олена Шляхова.

Суспільне Львів Туристка Олена Шляхова

У Горіховому Гаю облаштували місця, де можна переодягнутись та зігрітись. Перед зануренням кожен має ознайомитись із правилами купання.

"Це вже 7 чи 8 рік поспіль організовуємо Йорданську купіль в парку Горіховий Гай. Підготовку почали ще вчора, тоді ж і вирізали дві ополонки. Чому дві – для того, щоб люди дотримувались соціальної дистанції, щоб люди пірнули і швидше ішли", — каже керівник кіноцентру в Горіховому Гаю Андрій Породко.

Суспільне Львів Горіховий Гай

За словами Андрія Породка, сьогодні люди почали приходити до озера, щоб пірнути із 6:30.

"Я сам себе поборов. І для мене це є очищення. Я в новий рік вступаю з новими силами", — каже львів'янин Василь Василик.

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