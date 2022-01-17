Львівські лікарі розповіли, як безпечно пірнати в ополонку на Водохреще

19 січня в Україні відзначатимуть Водохреще. У цей день віряни традиційно пірнатимуть в ополонки. Про те, як безпечно занурюватися у крижану воду та кому це може зашкодити, розповіли лікарі 1 ТМО Львова.

Лікарка-терапевт Соломія Лукач каже, що категорично не рекомендує занурюватись в ополонку тим людям, які мають серцево-судинні, хронічні захворювання, а також часті коливання артеріального тиску. Також відмовитись від купання варто навіть при мінімальних проявах застуди. Натомість здорові люди, які систематично загартовуються, можуть зануритись в ополонку без шкоди для здоров'я. При цьому варто дотримуватися декількох правил:

"По-перше, треба заходити у воду плавно, помалу і не пірнати вниз головою. Взагалі рекомендується не мочити голову, через те що надворі холодно і це може призвести до спазму судин головного мозку. По-друге, бажано мінімально перебувати у воді, не довше хвилини", — каже Соломія Лукич.

Після того як людина виходить з води, насамперед варто обтертися сухим рушником і відразу одягнути сухі та теплі речі. Після цього, щоб зігрітися, бажано випити теплий чай та каву. Алкоголь вживати не можна, каже лікарка, адже він призводить до розширення судин, а відповідно — до переохолодження.

За словами лікарки-педіатра Оксани Романів, дітям занурюватися у крижану воду — недоцільно через ризик захворювань, а також їх ускладнень. Тому радить перед зануренням обов'язково порадитись з лікарем.

"Занурюватися можна приблизно з 10 років. Перш за все дитинка має бути добре нагодована. Одяг та взуття має бути зручним, щоб швидко роздягнутися та одягнутися. Мають бути теплі речі, великий теплий рушник, килимок, щоб стати ніжками. Також важливий час перебування — це має бути якомога швидше. Після того дитину треба зігріти й дати їй теплий чай", — каже Оксана Романів.

Аби не нашкодити дитині, готувати організм до занурення в крижану воду варто протягом року:

"Батьки повинні ручки, ніжки прохолодною водою дітям обливати. Влітку дитинка повинна ніжками по травичці ходити. Це має бути контрастний душ, також купання в річці, морі", — додає лікарка.

Окрім того, купатися варто виключно у спеціально відведених для цього водоймах.

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