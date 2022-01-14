На Вінниччині рятувальники перевіряють будинки з пічним опаленням

Роздають листівки та розповідають людям про наслідки використання несправного пічного опалення — у такий спосіб рятувальники Вінниччини нагадують про правила пожежної безпеки в осінньо-зимовий період. За день обійшли понад 400 дворів у Хмільницькому районі, каже інспектор відділу техногенної безпеки ДСНС області Богдан Грицюк.

Суспільне Вінниця

Розповідає, що у будинках з пічним опаленням пожежі найчастіше виникають через перегрівання печей, тріщини у кладці, розпалювання печей горючими та легкозаймистими рідинами, випадання вуглин.

Суспільне Вінниця

У селі Воронівці Уланівської територіальної громади фахівці ДСНС йдуть до будинку, де живе багатодітна родина. Євгенія Куля – мати-одиначка. Виховує п’ятеро дітей. Жінка розповідає, що увесь час пильнує за ними, допоки у пічці горить вогонь. Хату опалює дровами щовечора.

“Конвектор у нас не працює вже три роки чи чотири, він іскрить, то ми його заглушили і більше не включаємо, а так грубою гріємося”, — каже Євгенія Куля.

Суспільне Вінниця

Рятувальник Роман Вишневський оглядає пічку та радить господині не сушити речі близько до груби, покласти металевий лист та замастити тріщини, щоб іскри не вилітали з димом. Жінка із зауваженнями погоджується та каже, все виправить.

Суспільне Вінниця

У сусідній хаті живе Євген Тараніч. Чоловіку 56 років, не працює. Розповідає, що був умовно засудженим. Інспектор Дмитро Іщук каже: чоловік не дотримується протипожежної безпеки. На стінах та стелі — кіптява від груби.

Суспільне Вінниця

“Відсутні дверці топкового отвору, відсутній металевий топковий лист розміром 50 на 70 сантиметрів, не поштукатурено, є тріщини, що може призвести до виникнення пожежі, трагічних наслідків”, — каже Дмитро Іщук.

Суспільне Вінниця

Власник будинку каже, що пічка в такому стані не перший рік.

За словами речника обласних рятувальників Олександра Кутового, від початку 2022 року у регіоні сталося 47 пожеж, у яких загинуло 5 людей.

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