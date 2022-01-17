Що робити, якщо провалився під лід: у Вінниці провели навчання

Що робити, якщо людина провалилася під лід, та яку домедичну допомогу потрібно надати під час обмороження — такі навчання організували рятувальники для своїх колег. Події, за словами начальника управління реагування на надзвичайні ситуації Андрія Бабкіна, максимально наближені до реальних. Участь у них взяли ДСНС із міста та найближчих сіл, всього 70 учасників.

У ролі потопельника — водолаз із 5-тирічним стажем Євген. За словами водолаза-рятувальника Олександра Слободянюка, дістати людину з води можна декількома способами, головне — не панікувати.

Суспільне Вінниця

Зараз до прикладу використали драбину, рятувальне коло та мотузку. З підручних засобів — гнучкі гілки, каже Олександр Слободянюк.

"Потрібно спробувати перевірити лід на міцність та намагатися вибратися самотужки, головне не ставати ногами на лід, а повзти", — зазначив Олександр Слободянюк.

Суспільне Вінниця

Як правильно це роботи спершу показували водолази, а потім до порятунку людини залучили і рятувальників. Їхнім завданням було врятувати потопельника за допомогою рятувального кола.

Набуті знання допоможуть не розгубитися та не запанікувати і вчасно надати допомогу потопельнику, каже рятувальник аварійно-рятувального загону с. Якушинці Вадим Кіпоренко.

Суспільне Вінниця

Правила безпеки на льоду прості, кажуть рятувальники. Насамперед закликають не виходити на кригу тоншу за п'ять-сім сантиметрів, не робити це у темну пору доби, не скупчуватися групами та не залишати на льоду дітей без нагляду.

У випадку, якщо Ви все ж таки провалилися в холодну воду, потрібно діяти так:

не піддавайтесь паніці, зберігайте спокій, не кричіть, якщо поруч нікого немає – ви тільки даремно витратите сили, не робіть різких рухів, стабілізуйте подих, уникайте занурення з головою;

розкиньте руки в сторони й постарайтеся зачепитися за крайку льоду, додавши тілу горизонтальне положення;

спробуйте обережно налягти грудьми на край льоду й закинути одну, а потім й іншу ногу на лід;

вибравшись на лід, перекотіться і відповзайте у той бік – звідки ви прийшли, де міцність льоду вже відома, повільно повзіть до берега.

Суспільне Вінниця

Медична допомога

Як користуватися дефібрилятором, робити непрямий масаж серця та як діяти при обмороженні — рятувальникам показував на тренажері лікар групи водолазно- рятувальних робіт Дмитро Петришин.

Суспільне Вінниця

Такі тренінги для рятувальників проводять декілька разів на рік, — каже Андрій Бабкін. Сьогодні участь у них взяли 70 рятувальників із міста та області.

Що відомо

Від початку року на водоймах Вінниччини під кригу провалилися дві людини.

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