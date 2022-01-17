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Що робити, якщо провалився під лід: у Вінниці провели навчання
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Що робити, якщо провалився під лід: у Вінниці провели навчання

Ольга Федоренко
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Що робити, якщо провалився під лід: у Вінниці провели навчання Навчання працівників служби порятунку, як діставати людину, що провалилася під кригу. Суспільне Вінниця

Що робити, якщо людина провалилася під лід, та яку домедичну допомогу потрібно надати під час обмороження — такі навчання організували рятувальники для своїх колег. Події, за словами начальника управління реагування на надзвичайні ситуації Андрія Бабкіна, максимально наближені до реальних. Участь у них взяли ДСНС із міста та найближчих сіл, всього 70 учасників.

У ролі потопельника — водолаз із 5-тирічним стажем Євген. За словами водолаза-рятувальника Олександра Слободянюка, дістати людину з води можна декількома способами, головне не панікувати.

Вознюк водолазиСуспільне Вінниця

Зараз до прикладу використали драбину, рятувальне коло та мотузку. З підручних засобів гнучкі гілки, каже Олександр Слободянюк.

"Потрібно спробувати перевірити лід на міцність та намагатися вибратися самотужки, головне не ставати ногами на лід, а повзти", — зазначив Олександр Слободянюк.

Вознюк водолазиСуспільне Вінниця

Як правильно це роботи спершу показували водолази, а потім до порятунку людини залучили і рятувальників. Їхнім завданням було врятувати потопельника за допомогою рятувального кола.

Набуті знання допоможуть не розгубитися та не запанікувати і вчасно надати допомогу потопельнику, каже рятувальник аварійно-рятувального загону с. Якушинці Вадим Кіпоренко.

Вознюк водолазиСуспільне Вінниця

Правила безпеки на льоду прості, кажуть рятувальники. Насамперед закликають не виходити на кригу тоншу за п'ять-сім сантиметрів, не робити це у темну пору доби, не скупчуватися групами та не залишати на льоду дітей без нагляду.

У випадку, якщо Ви все ж таки провалилися в холодну воду, потрібно діяти так:

  • не піддавайтесь паніці, зберігайте спокій, не кричіть, якщо поруч нікого немає – ви тільки даремно витратите сили, не робіть різких рухів, стабілізуйте подих, уникайте занурення з головою;
  • розкиньте руки в сторони й постарайтеся зачепитися за крайку льоду, додавши тілу горизонтальне положення;
  • спробуйте обережно налягти грудьми на край льоду й закинути одну, а потім й іншу ногу на лід;
  • вибравшись на лід, перекотіться і відповзайте у той бік – звідки ви прийшли, де міцність льоду вже відома, повільно повзіть до берега.
Вознюк водолазиСуспільне Вінниця

Медична допомога

Як користуватися дефібрилятором, робити непрямий масаж серця та як діяти при обмороженні — рятувальникам показував на тренажері лікар групи водолазно- рятувальних робіт Дмитро Петришин.

Вознюк водолазиСуспільне Вінниця

Такі тренінги для рятувальників проводять декілька разів на рік, — каже Андрій Бабкін. Сьогодні участь у них взяли 70 рятувальників із міста та області.

Що відомо

  • Від початку року на водоймах Вінниччини під кригу провалилися дві людини.

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