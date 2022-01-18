Ходити слизько, їздити – зручно: як черкасці оцінили роботу комунальників

Понад сто машин та за сотню робітників працювали на автодорогах Черкащини звечора 17 січня та вночі 18 січня. Вони розчищали від снігу та обробляли сумішшю. Суспільне дізнавалося, чи задоволені черкасці роботою комунальних служб.

У Черкасах почали прибирати дороги 17 січня і працювали протягом всієї ночі, прокоментував телефоном директор комунального підприємства "ЧЕЛУАШ" Олексій Мельник.

"Наразі підчищаємо, розширюємо ще дороги, біля бордюрів прибираємо. Частина працівників розчищають східці, зупинки, перехрестя", – зазначив він.

Пані Оксана розповіла: до такої зими була готова, проте біля її двору постійно слизько.

"Ожеледиця – це погано. І погано, що не чистять провулки", – зауважила жінка.

Суспільне Черкаси

Пані Луїза ходить у гості до онуків. Пересуватися тротуарами може лише завдяки взуттю зі спеціальною підошвою, зазначила вона:

"Вранці виходимо, годину-півтори гуляємо, і увечері. Незручні тротуари, погано почищені".

Незадоволена прибиранням в місті і черкащанка Галина:

"Це жах. Дуже слизько. Комунальні служби не справляються, ніхто не посипає ніде. І так майже по всьому місту, окрім центру".

Суспільне Черкаси

Машиною їздити по місту погода дозволяє, зазначив водій Кирило.

"Якщо водій з досвідом, то він проїде без ускладнень", – зауважив чоловік.

Розчищені дороги і в області, додав Анатолій Тищенко, який приїхав із Жашкова до Черкас у справах:

"Не слизько, посипано, розчищено. Але мете просто з поля: вітер, сніг".

На автошляхах державного значення звечора працювало 105 спецмашин. Загалом за добу використали дві тисячі тонн протиожеледної суміші, розповів речник служби автодоріг області Юрій Дубрава:

"Найбільше техніки працювало в Уманському районі, на основних магістралях. Також працювало багато техніки на лівому березі, в центральній частині. Тобто фактично по всій Черкаській області. Дороги розчищені, але роботи ще продовжуються: вичищаються автобусні зупинки, очищаються узбіччя автодоріг. Також працюємо над превентивною обробкою, тому що в деяких районах області продовжуються снігопади".

Суспільне Черкаси

За словами синоптикині Черкаського обласного гідрометцентру Оксани Стьопи, похолодання на території області зумовили північно-атлантичні циклони. Вона розповіла, яку погоду очікувати завтра, 19 січня:

"Вони зумовлять коливання температури та атмосферного тиску, а також опади. Найсильніші пориви вітру уже позаду, надалі вони будуть слабшими. Проте ще можуть бути небезпечні пориви 15-20 метрів за секунду. У найближчі два дні очікуємо морозну погоду. На Водохреща, 19 січня, вночі буде 4-9 градусів морозу, вдень до 3-5 морозу".

Суспільне Черкаси

20-21 січня відчуватиметься вплив нового циклону, який принесе порцію атлантичного тепла, зауважила синоптикиня. Однак кінець тижня, додала вона, теж буде із морозами.

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