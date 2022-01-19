Черкащанка створює "вігвами" для котів

Намети для котів створює черкащанка Валерія Любаха. Називає їх "вігвамами", розповіла Суспільному, що таку першу конструкцію зробила півтора року тому.

За словами жінки, хотіла, щоб будиночок в оселі мав естетичний вигляд та був комфортних для вихованців.

Черкащанка розповіла, що її коти ховаються у котовігвамі, граються з ним та засинають в ньому:

"У мене кіт фанатично любив одну коробку, тож я хотіла знайти щось цікаве. Також плюс це мікс із тим, що я люблю робити щось своє і я намалювала вігвам".

Суспільне Черкаси Валерія Любаха

Після кількох невдалих спроб все ж одержала бажаний результат, зазначила дівчина. Перші "котонамети" випробовували на своїх улюбленцях, а для перевірки на міцність одну із робіт подарувала місцевій котокав'ярні:

"Тут реально треба спробувати, щоб він стояв, щоб його могли тягати, щоб об нього можна було точити кігтики, щоб він складався і щоб він був естетичним. Ми навіть обирали за відтінками: що сірий — це нейтральний відтінок, який до інтер'єру більшості приміщень буде пасувати".

Суспільне Черкаси

З "котовігвамами" можна навіть подорожувати, запевнила Валерія:

"Можна вийняти легесенько подушку. Він також складається. Палички виймаються. Єдиний момент — це правильно його зав'язати, щоб він був стійкий".

Палички для "вігвама" спеціально нарізає, тканину використовує меблеву: вона безпечна для котів та легко переться, зауважила Валерія:

"Тут подушка знімається, що дуже важливо для власників котів, щоб можна було все прибирати. Дуже легко прибирається також шерсть".

Суспільне Черкаси

Валерія Любаха додала, що у такому "вігвамі" котику тепло, оскільки в ньому використаний теплий і щільний поролон.

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