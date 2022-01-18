Де черкасцям залишити ялинки, щоб їх безоплатно вивезли

Починаючи з 18 січня з 07:00 до 17:00 у Черкасах безплатно вивозитимуть ялинки. Про це Суспільному повідомив начальник відділу комунального підприємства "Черкаської служби чистоти" Василь Роговий.

За словами Василя Рогового, аби очистити сміттєві майданчики, розпочали вивезення новорічних дерев у різних районах міста.

Черкащанка Тетяна Авдєєнко несла ялинку на смітник. Ставити щороку на свята новорічне дерево – сімейна традиція.

"Ми з батьками наряджали завжди або живу ялинку, або живу сосну, тому я цю традицію продовжую самостійно", — розповіла дівчина.

Суспільне Черкаси Тетяна Авдєєнко

Вона додала, що прибирає ялинку після свят, враховуючи її стан:

"Щоб вона була не дуже суха, але на Різдво має обов'язково бути у моєму домі".

Ялинку зараховують до великогабаритних відходів, зазначив начальник управління житлово-комунального господарства Андрій Наумчук. За його словами, зазвичай, потрібно замовляти вивезення такого сміття, але цього року міськрада організувала безоплатний вивіз.

"До кінця січня всі ці ялинки, з метою не накопичення їх у контейнерах, Черкаська служба чистоти буде збирати і вивозити їх на комунальне підприємство «Екологія»", — прокоментував посадовець.

Суспільне Черкаси Андрій Наумчук

Як пояснив Василь Роговий, залишати ялинки варто на майданчиках біля контейнерів і не змішувати з іншими відходами.

"Дуже просимо наших громадян очищати ялинки від гірлянд, іграшок, інших можливих прикрас. Потрібно, щоб ялинка була повністю зелена і чиста без зайвих цвяхів і інших предметів".

Суспільне Черкаси

Василь Роговий зауважив, що жителям приватних будинків потрібно відносити свою ялинку до сміттєвих майданчиків багатоповерхівок. І додав, що безплатно вивозитимуть дерева до 31 січня.

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