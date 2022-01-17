18 школярів цьогоріч отримуватимуть муніципальну стипендію. Її дають за досягнення у навчанні, науці та спорті. Про це Суспільному розповів міський голова Черкас Анатолій Бондаренко.

Щомісяця протягом року учні отримуватимуть по дві тисячі гривень. Гроші на це заклали минулого року у міському бюджеті. Ця премія, зі слів очільника міста, стимулюватиме та заохочуватиме дітей до навчання. Їх сьогодні, 17 січня, нагородили дипломами та подарунками.

Дев'ятикласниця Софія Щибиволок стипендію отримуватиме за дослідницьку роботу з екології.

"Я писала цю роботу не задля премії, а щоб вкласти свою наукову долю в роботу в секцію екології. Я дуже хотіла писати в малу академію наук і моє бажання здійснилось", — розповіла Софія Щибиволок.

"Це було дуже неочікувано, але я сподівався. Важливо не самі фінанси, а те, що нас помічають, допомагають і це дуже приємно усвідомлювати. Я завжди беру участь у різних заходах і я активний", — зазначив учень школи №28 Назар Драбовський.

Суспільне Черкаси

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко зауважив, у чому полягає важливість таких стипендій для школярів:

"Мотивувати завжди важливо, бо це дає можливість саморозвиватися і йти до нових вершин. З року в рік в нас все більше і більше хоче отримувати цю стипендію і, щоб її заслужити, потрібно відповідати багатьом критеріям".

Міський голова додав, що переможців вибирало відповідне журі з департаменту освіти.

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