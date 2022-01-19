У Сумах відзначають Водохреща (ФОТО)

19 січня православні та греко-католицькі християни відзначають Водохреща. Це останнє різдвяно-новорічне свято.

У Сумах святкування почалось з освячення води та богослужінь у храмах.

Суспільне Суми

Близько 12.00 від Спасо-Преображенського собору хресна хода рушила у напрямку річки Псел, повідомляє кореспондентка Суспільного, яка була на місці подій. ПЦУ ходу не організовувала, лише освячували воду.

Суспільне Суми

Біля берегів Псла обладнали кілька місць для купання. Одне з них поблизу харківського мосту. Сюди прийшли люди хресною ходою. Ще кілька десятків перехожих спостерігали за купанням з Харківського мосту.

Суспільне Суми

Люди по черзі занурювались в ополонку.

Суспільне Суми

Ще два місця для купання обладнали трохи вище за течією, з двох боків пішохідного мосту.

Суспільне Суми

Крім купання людей пригощали обідом.

Суспільне Суми

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