У Сумах відзначають Водохреща (ФОТО)

19 січня православні та греко-католицькі християни відзначають Водохреща. Це останнє різдвяно-новорічне свято.
У Сумах святкування почалось з освячення води та богослужінь у храмах.
Суспільне Суми
Близько 12.00 від Спасо-Преображенського собору хресна хода рушила у напрямку річки Псел, повідомляє кореспондентка Суспільного, яка була на місці подій. ПЦУ ходу не організовувала, лише освячували воду.
Суспільне Суми
Біля берегів Псла обладнали кілька місць для купання. Одне з них поблизу харківського мосту. Сюди прийшли люди хресною ходою. Ще кілька десятків перехожих спостерігали за купанням з Харківського мосту.
Суспільне Суми
Люди по черзі занурювались в ополонку.
Суспільне Суми
Ще два місця для купання обладнали трохи вище за течією, з двох боків пішохідного мосту.
Суспільне Суми
Крім купання людей пригощали обідом.
Суспільне Суми
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