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У Сумах на Водохреща перекриють рух на центральних вулицях: КАРТА
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У Сумах на Водохреща перекриють рух на центральних вулицях: КАРТА

Анна Скрипняк
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У Сумах на Водохреща перекриють рух на центральних вулицях: КАРТА Суспільне Суми

У центрі Сум перекриють рух транспорту на центральних вулицях вдень 19 січня. Це пов'язане з хресною ходою на честь православного свята Водохреща, повідомили у патрульній поліції Сумської області.

Буде обмежений рух транспорту від перехрестя вул. Соборної з Покровською площею до перехрестя вулиць Героїв Сумщини і Харківської у такий час: 12.30 — 13.00 та 14.00 — 14.30.

У Сумах на Водохреща перекриють рух на центральних вулицях: КАРТАПатрульна поліція Сумської області

Хресна хода буде рухатись від Спасо-Преображенського собору до Харківського мосту, а потім - у зворотному напрямку.

Що відомо

  • У Сумах облаштовують два місця для купання на Водохреща - на Пслі біля Харківського мосту та біля пішохідного мосту в районі "Здибанки". Там чергуватимуть рятувальники, медики, поліція та водолази.
  • Загалом в області облаштовують 32 місця для пірнання в ополонки. Рятувальники закликають занурюватися тільки в спеціально облаштованих місцях.

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