2 місця для купання з водолазами та медиками облаштують у Сумах на Водохреще

На свято Водохреще, що православні віруючі відзначають 19 січня, у Сумах планують облаштувати два місця для купання. Там чергуватимуть рятувальники та медики.

В ополонку не слід плигати чи пірнати, а треба заходити поступово. Про це Суспільному розповів водолаз Олександр Корсун. Якщо людина не готувалася протягом року до такого занурення, краще цього не робити 19 січня, розповів лікар обласного центру екстреної медичної допомоги Олег Перун. І додав - для того, щоб занурюватися в крижану воду, потрібно з літа починати обливатися холодною водою щодня. Тому що якщо у людини є серцево-судинна патологія, патологія легенів, ендокринні порушення з боку щитовидної залози, або людина має артеріальну гіпертензію, має епілепсію, то таким людям категорично не рекомендовано пірнати. Тому що такі люди мають високий ризик ускладнення - інсульти або навіть інфаркти.

Після виходу з води треба одразу розтиратися сухим рушником, одягти теплий одяг та випити гарячого чаю. Категорично не радять вживати спиртні напої до чи після занурення.

Речник обласного управління ДСНС Олег Стрілка зазначив, що рятувальники закликають громадян занурюватися у воду виключно у визначених для цього місцях. Їх в області буде 32. У місті Суми буде два місця з постійним чергуванням рятувальників, медиків, правоохоронців та водолазів. Одне знаходитиметься на р. Псел біля Харківського мосту і інше також на р. Псел біля ресторанного комплексу «Здибанка».

Людина без свідомості в нормі має робити два і більше вдихів на кожні 10 секунд. Якщо менше, треба терміново проводити реанімацію, говорить інструктор обласного центру екстреної медичної допомоги Валентин Циганенко. Є два алгоритми. Якщо є когось покликати на допомогу, то ми обов’язково повинні покликати. Якщо немає, оцінити ситуацію: чи не загрожує оточуюче середовище вашій безпеці. Далі треба переконатися, що людина без свідомості. Потім - переконайтись, дихає людина чи ні. Якщо не дихає, ми розпочинаємо серцеву реанімацію.

Через маску-клапан з автомобільної аптечки, для власної безпеки, потрібно зробити 5 вдихів потерпілому. Далі – непрямий масаж серця на твердій поверхні, прямими руками - всім корпусом надавлюємо на грудну клітину в області серця з частотою 100-120 натискань на хвилину. Сила натискання – 1/3 грудної клітини. За міжнародною статистикою такі дії підвищують успішність подальшої реанімації медиками на 12%, говорить Валентин Циганенко.

Що відомо про свято Водохреще

В народі це свято називали ще «Водохрища», «Водохреща», «Ордан» або «Йордан». Воно є одним з найбільш шанованих у християн, розповів Суспільному кандидат філологічних наук, фольклорист Сергій П’ятаченко. За його словами, у народних звичаях на Хрещення Господнє перемішалися православні та язичницькі обряди. Змивати з себе гріхи – це більше з дохристиянської епохи, а пити освячену воду – до очищення безсмертної душі.

Що стосується занурення в ополонку, то цей ритуал ніколи не був головним і акцентувати на ньому дослідники народних звичаїв ніколи не вважали за потрібне. Головним атрибутом це стало в останні роки. Хоча, що видно з самої назви свята, головним є освячення води. По-перше, освячену воду люди пили біля спеціально прорубаної ополонки.