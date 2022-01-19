На пляжі "Ланжерон" в Одесі відзначили свято Водохреща

19 грудня на узбережжі Чорного моря в Одесі відзначали свято Водохреща. Про це повідомила кореспондента Суспільного, яка відвідала подію.

На пляжі "Ланжерон" відбулися хрещенські купання. За безпекою одеситів стежили поліцейські, рятувальники та члени товариства "Червоного хреста". Представник останніх Вадим Сілін зазначив, що волонтери кожного року чергують на пляжах Одеси під час святкування Водохреща. Вони допомагають рятувальниках у разі травмування когось із людей. В цьому році за медичною допомогою ніхто не звертався.

За інформацією рятувальної служби Приморського району, на пляжі чергували 12 рятувальників та шість водолазів.

"Офіційними місцями для проведення свята Водохреща визначили 35 місць в Одесі та Одеській області. 18 січня з четвертої години дня рятувальники приступили до чергування. Наразі жодного виклику про те що щось сталося не було", – зазначила речниця ДСНС в Одеській Області Марина Мартиненко.

Суспільне Одеса Святкування Водохреща на "Ланжероні" в Одесі у 2022 році

Суспільне Одеса Святкування Водохреща на "Ланжероні" в Одесі у 2022 році

Одесити поділилися враженнями від хрещенських купань у цьому році. Ольга Ханова має великий досвід в загартуванні, але останні 10 років не брала участі у подібних заходах. Цьогоріч жінка вирішила відновити купання.

"Я послухалась лікарів, які кажуть – треба поступово загартовуватись, треба по щиколотку. Урешті-решт, я захворіла, два тижні лежала. Потім сказала – ні, пірнула та стала купатись. Головне – налаштуватись, вирішити та не відтягувати цей момент", – зазначила Ольга.

Суспільне Одеса Святкування Водохреща на "Ланжероні" в Одесі у 2022 році

Суспільне Одеса Святкування Водохреща на "Ланжероні" в Одесі у 2022 році

Сергію Кондратьєву 61 рік. Чоловік пірнає все життя і впевнений – така практика надає йому здоров`я.

"Море чудове. Пірнув, вийшов – одразу бодрість. Це таке добре діло. Купатись можна спокійно. Вийшли, ось туди пішли, там тепленько, сьогодні нічого статися не може. Така енергетика води", – розповів Сергій.

Суспільне Одеса Святкування Водохреща на "Ланжероні" в Одесі у 2022 році

Суспільне Одеса Святкування Водохреща на "Ланжероні" в Одесі у 2022 році

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