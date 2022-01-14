Хрещенські купання на Одещині: що радять моржі та медики

19 січня в Одесі та Одеській області пройдуть хрещенські купання. Кореспондентка Суспільного дізналася більше про занурення в холодну воду у місцевих моржів та медиків.

Членкині одеського клубу моржів щотижня купаються на пляжі Ланжерон понад сім років. Для того, аби зануритися у воду взимку, вони одягають купальник, рукавиці та теплі шкарпетки.

"У нас йде трансформація тіла, емоційний сплеск. Це не передати, це потрібно спробувати. Виходиш з води – ти не відчуваєш холод, я не відчуваю. Хочеться ще раз зайди, ще раз окунутися, ще раз отримати задоволення", – розповіла Раїса Тодорова, яка практикує купання в холодну пору року протягом 12 років.

Суспільне Одеса Рятувальник на одеському пляжі

Жінка зазначила, що одразу як виходиш з холодної води потрібно зігріти руки та ноги. Також з собою краще брати чай і пляшку з теплою водою.

Засновник одеського клубу моржів Дмитро Юркін розповів, що спільнота налічує понад 100 людей. Чоловік певен, купання у воді взимку – це крайня стадія. Загартовуватися потрібно починати з прогулянок у холодну погоду.

Суспільне Одеса Засновник одеського клубу моржів Дмитро Юркін

"Якщо ви хочете на Водохрещу, у вас повинен бути одяг, що легко знімається та одягається. Ніяких ґудзиків, аби максимально вам легко застібнутися. Він повинен бути дуже теплий і не продувний. У вас повинні бути пару рушників, взуття, махровий халат, в який можна перевдягнутися", – розповів про підготовку до хрещенських купань Дмитро Юркін.

Суспільне Одеса Члени одеського клубу моржів

Експерт з громадського здоров’я Святослав Лінніков каже, купання у холодній воді не вплине на організм людини негативно, якщо це робити поступово та регулярно. Якщо ж занурюватися у воду взимку раз на рік – можна захворіти.

"Імунна система може просісти й людина може захворіти на респіраторні захворювання. Тобто вона стає більш вразливою для різних збудників, зокрема і для коронавірусу. Точно не варто загартовуватися ось так різко тим, хто раніше такого не робив, це не має бути спонтанно, до цього потрібно готуватися. Не варто цього робити тим, хто має хвороби серцево-судинної системи або раніше колись мав інсульти чи інфаркти", – зазначив Святослав Лінніков.

Суспільне Одеса Пляж "Ланжерон" в Одесі

Що відомо

Водохреще — народні святкування, що відбуваються 19 січня, у день Богоявлення та Хрещення Господнього. Віряни відзначають день пірнанням в ополонку.

У пресслужбі ПЦУ не забороняють пірнати у крижану воду під час святкування Водохреща, однак наголошують, що пірнання не є українською традицією, а також не є церковним обрядом, який "змиває" гріхи.

У 2021 році до хрещенських купань в Одесі долучилися майже три тисячі людей

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