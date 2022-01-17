В Одесі 17 січня рятувальники обстежили морське дно та очистили його від сміття перед Водохрещем. На місцях знайшли залізні труби, рибацькі вудки та розбиті пляшки. Про це повідомила кореспондентка Суспільного, яка відвідала подію.

Об 11 ранку водолази-рятувальники обстежили дно моря, що біля території пляжу Золотий берег на 16 станції Великого фонтану.Через сміття, яке знайшли під час занурення у воду, люди можуть отримати травми, розповів водолаз Ігор Ільчанський. Дно чистять щороку перед пляжним сезоном та масовими святкуваннями:

"Сміття перебуває у воді достатньо довго, людина отримує колоту рану і тут ще стільки інфекцій, що COVID-19 просто пил. У нас зона відповідальності – це до хвилерізу".

Дмитро Юркін, засновник клубу "Моржі Одеси" розповів, що загартовується холодною водою з 2007 року. Чоловік розповів про свої перші пірнання:

"Спочатку, коли ти починаєш, – це наркотик. І тобі одразу хочеться пірнути вдруге. Так робити не треба, бо вдруге не спрацює захисна функція організму. Тому треба дотримуватися заходів з безпеки, як я кажу, купатися з головою".

Суспільне Одеса Морж Дмитро Юркін

Як правильно занурюватися у воду, щоб не зашкодити здоров'ю ?

Експерт з громадського здоров’я Святослав Лінніков каже, що якщо занурюватися у воду взимку раз на рік – можна захворіти:

"Імунна система може просісти і людина може захворіти респіраторними захворюваннями. Тобто вона стає більш вразливою для різних збудників, зокрема і для коронавірусу. Точно не варто загартовуватися ось так різко тим, хто раніше такого не робив. Це не має бути спонтанно, до цього потрібно готуватися. Також не варто занурюватися тим, хто має хвороби серцево-судинної системи або раніше колись мав інсульти чи інфаркти".

На трьох пляжах Одеси під час Водохреща будуть чергувати рятувальники, поліцейські та медичні працівники. Про основні правила для людей, що планують зануритися у воду розповіла речниця ДСНС в Одеській області Марина Мартиненко:

"Якщо ви хочете зігрітися, краще для цього зробити кілька фізичних вправ, а не вживати алкоголь. Не варто залишати дітей без нагляду. Якщо діти також будуть занурюватися у воду, то обов’язково повинні це робити лише у супроводі дорослих. Якщо щось трапиться – рятувальники вже будуть на місцях. На кожній точці буде працювати приблизно 3-4 людини. За минулі роки не було такого, коли рятувальникам довелося надавати допомогу.

19 січня на свято Водохреща зануритися у воду можна буде у спеціально відведених місцях – на пляжі Лузанівка, Ланжерон та на 16 станції Великого фонтану.

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